Sporting KC-Real Salt Lake, Sums

Kansas City 1 1—2 Real Salt Lake 3 1—4

First half_1, Kansas City, Salloi, 6 (Sinovic, Espinoza), 20th minute. 2, Real Salt Lake, Savarino, 3, 29th. 3, Real Salt Lake, Baird, 5, 37th. 4, Real Salt Lake, Saucedo, 2 (Kreilach), 46th.

Second half_5, Kansas City, Opara, 1 (Russell, Espinoza), 64th. 6, Real Salt Lake, Silva, 4 (penalty kick), 100th.

Goalies_Kansas City, Tim Melia, Adrian Zendejas; Real Salt Lake, Nick Rimando, Andrew Putna.

Yellow Cards_Salloi, Kansas City, 43rd; Saucedo, Real Salt Lake, 44th; Amor, Kansas City, 59th; Espinoza, Kansas City, 60th; Opara, Kansas City, 66th; Kreilach, Real Salt Lake, 77th; Fernandes, Kansas City, 93rd; Sanchez, Kansas City, 99th.

Red Cards_Salloi, Kansas City, 90th; Espinoza, Kansas City, 94th.

Referee_Sorin Stoica. Assistant Referees_Jose Da Silva, Peter Balciunas, Alejandro Mariscal.

A_19,206 (20,213).

Lineups

Kansas City_Tim Melia; Emiliano Amor, Ike Opara, Seth Sinovic (Gerso Fernandes, 86th), Graham Zusi; Yohan Croizet, Roger Espinoza, Ilie Sanchez, Wan Kuzain Wan Kamal (Johnny Russell, 46th); Daniel Salloi, Khiry Shelton (Diego Rubio, 84th).

Real Salt Lake_Nick Rimando; Justen Glad, Marcelo Silva; Sunny (Nick Besler, 87th), Danilo Acosta, Corey Baird (Kyle Beckerman, 81st), Damir Kreilach, Albert Rusnak, Sebastian Saucedo (Luis Silva, 73rd), Jefferson Savarino; Brooks Lennon.

