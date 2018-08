Sweden-Switzerland Sums

By The Associated Press

St. Petersburg, Russia

Switzerland 0 0—0 Sweden 0 1—1

First half_None.

Second half_1, Sweden, Emil Forsberg, 66th minute.

Shots_Sweden 12, Switzerland 18.

Shots On Goal_Sweden 3, Switzerland 4.

Yellow Cards_Sweden, Mikael Lustig, 31st. Switzerland, Valon Behrami, 61st; Granit Xhaka, 68th.

Red Cards_Switzerland, Michael Lang, 90th.

Offsides_Sweden 1, Switzerland 0.

Fouls Committed_Sweden 11, Switzerland 13.

Corner Kicks_Sweden 3, Switzerland 11.

Referee_Damir Skomina, Slovenia. Assistant Referees_Jure Praprotnik, Slovenia; Robert Vukan, Slovenia; Daniele Orsato, Italy. 4th Official_Nawaf Shukrallah, Bahrain.

A_64,042.

Lineups

Sweden: Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen; Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist, Filip Helander, Pontus Jansson, Emil Krafth, Victor Lindelof, Mikael Lustig (Emil Krafth, 82nd), Martin Olsson; Viktor Claesson, Jimmy Durmaz, Albin Ekdal, Emil Forsberg (Martin Olsson, 82nd), Oscar Hiljemark, Marcus Rohden, Gustav Svensson; Marcus Berg (Isaac Thelin, 90th), John Guidetti, Isaac Thelin, Ola Toivonen.

Switzerland: Roman Burki, Yvon Mvogo, Yann Sommer; Manuel Akanji, Johan Djourou, Nico Elvedi, Michael Lang, Francois Moubandje, Ricardo Rodriguez; Valon Behrami, Blerim Dzemaili (Haris Seferovic, 73rd), Gelson Fernandes, Remo Freuler, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Steven Zuber (Breel Embolo, 73rd); Josip Drmic, Breel Embolo, Mario Gavranovic, Haris Seferovic.

