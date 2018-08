TEN–Wimbledon Results

By The Associated Press

LONDON (AP) — Results Friday from Wimbledon at The All England Lawn Tennis & Croquet Club (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Alexander Zverev, Germany, def. Taylor Fritz, United States, 6-4, 5-7, 6-7 (0), 6-1, 6-2

Third Round

Roger Federer (1), Switzerland, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 6-3, 7-5, 6-2.

Adrian Mannarino (22), France, def. Daniil Medvedev, Russia, 6-4, 6-3, 4-6, 5-7, 6-3.

Gael Monfils, France, def. Sam Querrey (11), United States, 5-7, 6-4, 6-4, 6-2.

Kevin Anderson (8), South Africa, def. Philipp Kohlschreiber (25), Germany, 6-3, 7-5, 7-5.

Mackenzie Mcdonald, United States, def. Guido Pella, Argentina, 6-4, 6-4, 7-6 (6).

John Isner (9), United States, def. Radu Albot, Moldova, 6-3, 6-3, 6-4.

Stefanos Tsitsipas (31), Greece, def. Thomas Fabbiano, Italy, 6-2, 6-1, 6-4.

Milos Raonic (13), Candad vs. Dennis Novak, Austria, 7-6 (5), 4-6. 6-5, susp., darkness.

Women’s Singles

Third Round

Karolina Pliskova (7), Czech Republic, def. Mihaela Buzarnescu (29), Romania, 3-6, 7-6 (3), 6-1.

Kiki Bertens (20), Netherlands, def. Venus Williams (9), United States, 6-2, 6-7 (5), 8-6.

Julia Goerges (13), Germany, def. Barbora Strycova (23), Czech Republic, 7-6 (3), 3-6, 10-8.

Donna Vekic, Croatia, def. Yanina Wickmayer, Belgium, 7-6 (2), 6-1.

Serena Williams (25), United States, def. Kristina Mladenovic, France, 7-5, 7-6 (2).

Evgeniya Rodina, Russia, def. Madison Keys (10), United States, 7-5, 5-7, 6-4.

Camila Giorgi, Italy, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 3-6, 7-6 (6), 6-2.

Ekaterina Makarova, Russia, def. Lucie Safarova, Czech Republic, 4-6, 6-4, 6-1.

Men’s Doubles

First Round

Federico Delbonis, Argentina and Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico, def. Oliver Marach, Austria and Mate Pavic (1), Croatia, 4-6, 6-7 (3), 6-4, 7-5, 6-2.

Bruno Soares, Brazil and Jamie Murray (5), Britain, def. Paolo Lorenzi, Italy and Albert Ramos-Vinolas, Spain, 7-5, 6-2, 6-1.

Marcelo Arevalo, Argentina and Hans Podlipnik-Castillo, Chile def. Jay Clarke, England and Cameron Norrie, England, 6-4, 6-7 (5), 5-7, 6-4, 22-20

Second Round

Ken Skupski, Britain and Neal Skupski, Britain, def. Aisam Qureshi, Pakistan and Jean-Julien Rojer (9), Netherlands, 6-4, 6-4, 7-6 (2).

Frederik Nielsen, Denmark and Joe Salisbury, Britain, def. Edouard Roger-Vasselin, France and Rohan Bopanna (12), India, 6-4, 7-6 (4), 2-1, ret.

Robert Farah, Colombia and Juan Sebastian Cabal (6), Colombia, def. Roman Jebavy, Czech Republic and Andres Molteni, Argentina, 6-2, 6-4, 3-6, 6-0.

Alexander Peya, Austria and Nikola Mektic (8), Croatia, def. Mirza Basic, Bosnia-Herzegovina and Dusan Lajovic, Serbia, 6-7 (1), 7-6 (3), 2-6, 6-3, 6-4.

Robert Lindstedt, Sweden and Robin Haase, Netherlands, def. Antonio Sancic, Croatia and Andrei Vasilevski, Belarus, 7-6 (4), 6-1, 7-6 (3).

Franko Skugor, Croatia and Dominic Inglot (15), Britain, def. Santiago Gonzalez, Mexico and Marcelo Demoliner, Brazil, 6-3, 4-6, 7-6 (5), 2-6, 6-2.

Mike Bryan, United States and Jack Sock (7), United States, def. Matwe Middelkoop, Netherlands and Sander Arends, Netherlands, 6-7 (2), 6-1, 7-6 (3), 7-6 (4).

Kevin Krawietz, Germany and Andreas Mies, Germany, def. Marcel Granollers, Spain and Pablo Cuevas (11), Uruguay, 6-3, 6-4, 7-6 (3).

Jonathan Erlich, Israel and Marcin Matkowski, Poland, def. Lukasz Kubot, Poland and Marcelo Melo (2), Brazil, 6-7 (5), 6-4, 7-6 (4), 7-6 (8).

Women’s Doubles

First Round

Georgina Garcia Perez, Spain and Fanny Stollar, Hungary, def. Mandy Minella, Luxembourg and Anastasija Sevastova, Latvia, 6-1, 6-2.

Andreja Klepac, Slovenia and Maria Jose Martinez Sanchez, Spain, def. Irina Bara, Romania and Alize Cornet, France, 7-5, 6-7 (3), 6-3.

Second Round

Kirsten Flipkens, Belgium and Monica Niculescu (13), Romania, def. Sachia Vickery, United States and Sofia Kenin, United States, 6-2, 1-6, 6-4.

Abigail Spears, United States and Alicja Rosolska, Poland, def. Peng Shuai, China and Latisha Chan (5), Taiwan, 6-4, 6-4.

Hsieh Su-Wei, Taiwan and Lucie Hradecka (14), Czech Republic, def. Veronika Kudermetova, Russia and Aryna Sabalenka, Belarus, 4-6, 6-4, 6-3.

Tatjana Maria, Germany and Heather Watson, Britain, def. Anna-Lena Groenefeld, Germany and Raquel Atawo (11), United States, 6-3, 6-1.

Christina McHale, United States and Jelena Ostapenko, Latvia, def. Zhaoxuan Yang, China and Chan Hao-Ching (7), Taiwan, 6-3, 6-2.

Demi Schuurs, Netherlands and Elise Mertens (8), Belgium, def. Vera Zvonareva, Russia and Ekaterina Makarova, Russia, 6-4, 6-4.

Xu Yifan , China and Gabriela Dabrowski (6), Canada, def. Shuko Aoyama, Japan and Jennifer Brady, United States, 6-1, 4-6, 6-3.

Katarina Srebotnik, Slovenia and Vania King, United States, def. Han Xinyun, China and Luksika Kumkhum, Thailand, 6-3, 3-6, 6-3.

Mixed Doubles

First Round

Artem Sitak, New Zealand and Lyudmyla Kichenok, Ukraine, def. Leonardo Mayer, Argentina and Maria Irigoyen, Argentina, 6-4, 7-5.

Harriet Dart, Britain and Jay Clarke, Britain, def. Robert Lindstedt, Sweden and Yang Zhaoxuan, China, 4-6, 6-1, 6-4.

Nadiia Kichenok, Ukraine and Marcus Daniell, New Zealand, def. Shuko Aoyama, Japan and Hugo Nys, France, 7-5, 6-7 (4), 8-6.

Robin Haase, Netherlands and Kirsten Flipkens, Belgium, def. Franko Skugor, Croatia and Vania King, United States, 6-4, 7-6 (3).

James Cerretini, United States and Renata Voracova, Czech Republic, def. John-Patrick Smith, Australia and Daria Gavrilova, Australia, 7-6 (5), 6-7 (4), 6-2.

Mike Bryan, United States and Bethanie Mattek-Sands, United States, def. Philipp Oswald, Austria and Xenia Knoll, Switzerland, 6-4, 6-4.

Ken Skupski, Britain and Naomi Broady, Britain, def. Katy Dunne, Britain and Joe Salisbury, Britain, 7-5, 7-5.

Fabrice Martin, France and Raluca-Ioana Olaru, Romania, def. Ashleigh Barty, Australia and Thanasi Kokkinakis, Australia, 6-7 (10), 7-6 (2), 9-7.

Anastassia Rodionova, Australia and Andrei Vasilevski, Belarus, def. Katie Boulter, Britain and Luke Bambridge, Britain, 7-6 (4), 7-6 (7).

Aisam Qureshi, Pakistan and Arantxa Parra Santonja, Spain, def. Andres Molteni, Argentina and Makoto Ninomiya, Japan, 6-3, 6-2.

Nicolas Mahut, France and Elina Svitolina, Ukraine, def. Santiago Gonzalez, Mexico and Raquel Atawo, United States, 7-6 (4), 7-6 (3).

Ken Skupski, Britain and Anna Smith, Britain, def. Nicholas Monroe, United States and Oksana Kalashnikova, Georgia, 6-1, 6-7 (3), 7-5.

Sloane Stephens, United States and Jack Sock, United States, def. Samantha Stosur, Australia and Dominic Inglot, Britain, 6-2, 6-3.

Zhang Shuai, China and John Peers, Australia, def. Hans Podlipnik, Chile and Lidziya Marozava, Belarus, 6-4, 6-3.

Jaime Murray, England and Victoria Azarenka, Belarus vs. Roman Jebavy, Czech Republic and Lucie Hradecka, Czech Republic, 6-7 (2), 6-4, susp.

