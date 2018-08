The Senior Open Championship Scores

By The Associated Press

Saturday At The Old Course at St. Andrews St. Andrews, Scotland Purse: $2 million Yardage: 7,216; Par: 72 Third Round a-amateur Miguel Angel Jimenez 68-67-72—207 Tom Pernice Jnr 70-68-71—209 Bernhard Langer 67-69-73—209 Kirk Triplett 65-71-73—209 Stephen Ames 66-69-74—209 Thaworn Wiratchant 65-76-69—210 Prayad Marksaeng 70-70-70—210 Scott McCarron 67-73-70—210 Tom Lehman 68-71-71—210 Tom Watson 69-68-73—210 Billy Andrade 70-72-69—211 Stephen Dodd 72-69-70—211 Kenny Perry 68-71-72—211 Paul McGinley 66-73-72—211 Colin Montgomerie 71-68-72—211 Marco Dawson 71-67-73—211 Jarmo Sandelin 68-69-74—211 David McKenzie 70-72-70—212 Brandt Jobe 70-69-73—212 Vijay Singh 68-69-75—212 Jeff Sluman 68-68-76—212 Jerry Kelly 74-67-72—213 Jesper Parnevik 70-70-73—213 Duffy Waldorf 74-71-69—214 Woody Austin 70-73-71—214 Peter Lonard 73-70-71—214 Mark Brooks 72-70-72—214 Paul Broadhurst 71-70-73—214 Kevin Sutherland 70-71-73—214 Phillip Price 68-72-74—214 John Daly 69-74-72—215 Jean-Francois Remesy 73-70-72—215 Scott Parel 71-72-72—215 Jeff Maggert 70-72-73—215 Steen Tinning 69-73-73—215 Gary Orr 71-70-74—215 Peter Fowler 71-70-74—215 Billy Mayfair 69-70-76—215 Brad Faxon 76-69-71—216 Bob Estes 75-70-71—216 Magnus P Atlevi 68-76-72—216 Gary Koch 71-73-72—216 Fred Couples 71-72-73—216 Joe Durant 69-72-75—216 Tim Petrovic 73-68-75—216 Paul Archbold 69-75-73—217 Gene Sauers 72-71-74—217 Clark Dennis 68-72-77—217 Sandy Lyle 73-66-78—217 Rafael Gomez 77-68-73—218 Mark Calcavecchia 74-71-73—218 Andrew Oldcorn 71-73-74—218 Loren Roberts 71-73-74—218 Scott Simpson 71-72-75—218 Roger Chapman 73-70-75—218 Mardan Mamat 70-73-75—218 Scott Verplank 69-73-76—218 Markus Brier 73-69-76—218 Corey Pavin 72-69-77—218 Andre Bossert 71-68-79—218 David Frost 72-73-74—219 Tim Thelen 70-73-76—219 Santiago Luna 73-72-75—220 Mark Ridley 70-75-75—220 Russ Cochran 72-72-76—220 David Toms 67-73-80—220 Steve Flesch 74-69-78—221 Gary Wolstenholme 72-69-80—221 Des Smyth 75-70-77—222 Mauricio Molina 70-68-84—222 Mark Mcnulty 77-68-79—224 Gary Marks 69-75-82—226

