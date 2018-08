Toronto FC-Minnesota United, Sums

By The Associated Press

Toronto 1 2—3 Minnesota 2 2—4

First half_1, Minnesota, Quintero, 4, 8th minute. 2, Minnesota, Ibarra, 4 (Calvo), 13th. 3, Toronto, Morrow, 1, 42nd.

Second half_4, Minnesota, Quintero, 5 (Ibarra), 52nd. 5, Minnesota, Quintero, 6, 57th. 6, Toronto, Giovinco, 4 (Hasler), 70th. 7, Toronto, Hamilton, 1 (van der Wiel), 94th.

Goalies_Toronto, Clint Irwin, Alex Bono; Minnesota, Bobby Shuttleworth, Matt Lampson.

Yellow Cards_Warner, Minnesota, 41st; Calvo, Minnesota, 49th; Quintero, Minnesota, 58th.

Advertisement

Referee_Rubiel Vazquez. Assistant Referee_Logan Brown, Kevin Klinger, Nima Saghafi.

A_20,559 (22,345)

___

Lineups

Toronto_Clint Irwin; Nick Hagglund, Ashtone Morgan (Gregory van der Wiel, 53rd), Justin Morrow (Ryan Telfer, 66th), Eriq Zavaleta; Michael Bradley, Marky Delgado, Nicolas Hasler (Ayo Akinola, 78th), Jonathan Osorio; Sebastian Giovinco, Jordan Hamilton.

Minnesota_Bobby Shuttleworth; Michael Boxall, Francisco Calvo, Brent Kallman; Ibson, Alexi Gomez, Miguel Ibarra, Rasmus Schuller (Collin Martin, 79th), Collen Warner; Carlos Darwin Quintero (Eric Miller, 87th), Christian Ramirez (Mason Toye, 77th).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.