Toronto FC-Sporting KC, Sums

Toronto 1 1—2 Kansas City 0 2—2

First half_1, Toronto, Osorio, 7 (Morrow), 25th minute.

Second half_2, Kansas City, Sanchez, 3 (penalty kick), 57th. 3, Kansas City, Russell, 6 (Rubio), 61st. 4, Toronto, Hamilton, 2 (Hasler), 69th.

Goalies_Toronto, Alex Bono; Kansas City, Tim Melia.

Yellow Cards_Zavaleta, Toronto, 56th; Fraser, Toronto, 59th; Zusi, Kansas City, 81st; Wan Kamal, Kansas City, 94th.

Referee_Jose Carlos Rivero. Assistant Referees_Adam Wienckowski, Richard Gamache. 4th Official_Dave Gantar.

A_21,064 (18,467)

Lineups

Toronto_Alex Bono; Nick Hagglund, Justin Morrow, Eriq Zavaleta, Gregory van der Wiel; Michael Bradley, Marky Delgado (Nicolas Hasler, 67th), Liam Fraser (Tosaint Ricketts, 67th), Jonathan Osorio; Sebastian Giovinco, Jordan Hamilton (Ayo Akinola, 88th).

Kansas City_Tim Melia; Matt Besler, Jaylin Lindsey, Ike Opara (Emiliano Amor, 73rd), Graham Zusi; Yohan Croizet, Ilie Sanchez, Wan Kuzain Wan Kamal; Gerso Fernandes, Diego Rubio (Khiry Shelton, 71st), Johnny Russell.

