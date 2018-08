Tour de France Chart

By The Associated Press

Stage-Terrain Miles Stage Winner Margin Yellow Jersey Margin 1. Flat 124.9 Fernando Gaviria – Gaviria :04 2. Flat 113.4 Peter Sagan – Sagan :06 3. TTT 22.1 BMC Racing :04 Greg Van Avermaet – 4. Flat 121.2 Gaviria – Van Avermaet – 5. Hilly 127.1 Sagan – Van Avermaet :02 6. Hilly 112.5 Dan Martin :01 Van Avermaet :03 7. Flat 143.5 Dylan Groenewegen – Van Avermaet :06 8. Flat 112.5 Groenewegen – Van Avermaet :07 9. Hilly 97.2 John Degenkolb – Van Avermaet :43 10. Mountain 98.5 Julian Alaphilippe 1:34 Van Avermaet 2:22 11. Mountain 67.4 Geraint Thomas :20 Thomas 1:25 12. Mountain 109.1 Thomas :02 Thomas 1:39 13. Flat 105.3 Sagan – Thomas 1:39 14. Hilly 116.8 Omar Fraile :06 Thomas 1:39 15. Hilly 112.8 Magnus Cort Nielsen – Thomas 1:39 16. Mountain 135.5 Alaphilippe :15 Thomas 1:39 17. Mountain 40.4 Nairo Quintana :28 Thomas 1:59 18. Flat 106.3 Arnaud Demare – Thomas 1:59 19. Mountain 124.6 – – 20. ITT 19.3 – – 21. Flat 72.1 – –

Total Mileage: 2,082.5

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.