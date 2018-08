Tour de France Results

By The Associated Press

Saturday At Espelette, France 20th Stage

A 19.3-mile individual time trial from Saint-Pee-sur-Nivelle to Espelette, the penultimate stage of this year’s Tour

1. Tom Dumoulin, Netherlands, Sunweb, 40:52.

2. Chris Froome, Britain, Sky, :01 behind.

3. Geraint Thomas, Britain, Sky, :14.

4. Michel Kwiatkowski, Poland, Sky, :50.

5. Soren Kragh Andersen, Denmark, Sunweb, :51.

6. Bob Jungels, Luxembourg, Quick-Step Floors, :52.

7. Ilnur Zakarin, Russia, Katusha Alpecin, 1:02.

8. Primoz Roglic, Slovenia, LottoNL-Jumbo, 1:12.

9. Marc Soler, Spain, Movistar, 1:22.

10. Michael Hepburn, Australia, Mitchelton-Scott, 1:23.

11. Adam Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 1:26.

12. Stefan Kung, Switzerland, BMC Racing, same time.

13. Damiano Caruso, Italy, BMC Racing, 1:31.

14. Jonathan Castroviejo, Spain, Sky, same time.

15. Jon Izagirre, Spain, Bahrain-Merida, 1:41.

16. Steven Kruijswijk, Netherlands, LottoNL-Jumbo, 1:45.

17. Wout Poels, Netherlands, Sky, 1:49.

18. Simon Geschke, Germany, Sunweb, 1:50.

19. Alejandro Valverde, Spain, Movistar, same time.

20. Nils Politt, Germany, Katusha Alpecin, 1:52.

Also

23. Chad Haga, United States, Sunweb, 1:57.

29. Tejay Van Garderen, BMC Racing, 2:25.

119. Ian Boswell, United States, Katusha Alpecin, 6:15.

127. Lawson Craddock, United States, EF Education First-Drapac, 6:42.

140. Taylor Phinney, United States, EF Education First-Drapac, 7:43.

Overall Standings (After 20 stages)

1. Geraint Thomas, Britain, Sky, 80:30:37.

2. Tom Dumoulin, Netherlands, Sunweb, 1:51.

3. Chris Froome, Britain, Sky, 2:24.

4. Primoz Roglic, Slovenia, LottoNL-Jumbo, 3:22.

5. Steven Kruijswijk, Netherlands, LottoNL-Jumbo, 6:08.

6. Romain Bardet, France, AG2R La Mondiale, 6:57.

7. Mikel Landa, Spain, Movistar, 7:37.

8. Dan Martin, Ireland, UAE Team Emirates, 9:05.

9. Ilnur Zakarin, Russia, Katusha Alpecin, 12:37.

10. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, 14:18.

11. Bob Jungels, Luxembourg, Quick-Step Floors, 16:32.

12. Jakob Fuglsang, Denmark, Astana, 19:16.

13. Pierre Latour, France, AG2R La Mondiale, 22:13.

14. Alejandro Valverde, Spain, Movistar, 27:26.

15. Egan Bernal, Colombia, Team Sky, 27:52.

16. Tanel Kangert, Estonia, Astana, 34:28.

17. Warren Barguil, France, Fortuneo-Samsic, 37:06.

18. Domenico Pozzovivo, Italy, Bahrain-Merida, 39:08.

19. Rafal Majka, Polaned, Bora-Hansgrohe, 39:18.

20. Damiano Caruso, Italy, BMC Racing, 42:31.

Also

32. Tejay van Garderen, United States, BMC Racing, 1:22:35.

72. Chad Haga, United States, Sunweb, 2:39:40.

80. Ian Boswell, United States, Katusha Alpecin, 2:51:17.

134. Taylor Phinney, United States, EF Education First-Drapac, 3:54:57.

145. Lawson Craddock, United States, EF Education First-Drapac, 4:30:56.

