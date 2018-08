Tour de France Standings

By The Associated Press

Sunday At Carcassonne, France 15th Stage

A 112.7-mile leg from Millau to Carcassonne:

1. Magnus Cort, Denmark, Astana Pro Team, 4:25:52.

2. Ion Izagirre, Spain, Bahrain-Merida , same time.

3. Bauke Mollema, Netherlands, Trek-Segafredo, :02.

4. Michael Valgren, Denmark, Astana Pro Team, :29.

Advertisement

5. Toms Skujins, Latvia, Trek-Segafredo, :34.

6. Domenico Pozzovivo, Italy, Bahrain-Merida, same time.

7. Lilian Calmejane, France, Direct Energie, same time.

8. Rafal Majka, Poland, Bora-Hansgrohe, :37.

9. Nikias Arndt, Germany, Team Sunweb, 2:31.

10. Julien Bernard, France, Trek-Segafredo, same time.

11. Greg Van Avermaet, Belgium, BMC Racing Team, same time.

12. Niki Terpstra, Netherlands, Quick-Step Floors, same time.

13. Daniele Bennati, Italy, Movistar Team, same time.

14. Fabien Grellier, France, Direct Energie, same time.

15. Pawel Poljanski, Poland, Bora-Hansgrohe, same time.

16. Amael Moinard, France, Fortuneo-Samsic, same time.

17. Daryl Impey, South Africa, Mitchelton-Scott, same time.

18. Romain Sicard, France, Direct Energie, same time.

19. Daniel Martinez, Colombia, EF Education First-Drapac, same time.

20. Jesus Herrada, Spain, Cofidis, Solutions Credits, same time.

Also

29. Chris Froome, Britain, Sky, 13:11.

34. Geraint Thomas, Britain, Sky, same time.

36. Tom Dumoulin, Netherlands, Team Sunweb, same time.

42. Mikel Landa, Spain, Movistar Team, 18:38.

43. Romain Bardet, France, AG2R La Mondiale, same time.

44. Jakob Fuglsang, Denmark, Astana, same time.

53. Steven Kruijswijk, Netherlands, LottoNL-Jumbo, same time.

59. Nairo Quintana, Colombia, Movistar Team, same time.

60. Dan Martin, Ireland, UAE Team Emirates, same time.

62. Primoz Roglic, Slovenia, LottoNL-Jumbo, same time.

63. Tejay van Garderen, United States, BMC Racing, same time.

84. Chad Haga, United States, Sunweb, 17:55.

88. Ian Boswell, United States, Katusha Alpecin, same time.

127. Taylor Phinney, United States, EF Education First-Drapac, 23:36.

149. Lawson Craddock, United States, EF Education First-Drapac, same time.

Overall Standings (After 15 stages)

1. Geraint Thomas, Britain, Sky, 62:49:47.

2. Chris Froome, Britain, Sky, 1:39.

3. Tom Dumoulin, Netherlands, Sunweb, 1:50.

4. Primoz Roglic, Slovenia, LottoNL-Jumbo, 2:38.

5. Romain Bardet, France, AG2R La Mondiale, 3:21.

6. Mikel Landa, Spain, Movistar, 3:42.

7. Steven Kruijswijk, Netherlands, LottoNL-Jumbo, 3:57.

8. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, 4:23.

9. Jakob Fuglsang, Denmark, Astana, 6:14.

10. Dan Martin, Ireland, UAE Team Emirates, 6:54.

11. Alejandro Valverde, Spain, Movistar, 9:36.

12. Bob Jungels, Luxembourg, Quick-Step Floors, 9:53.

13. Ilnur Zakarin, Russia, Katusha Alpecin, 10:01.

14. Pierre Latour, France, AG2R La Mondiale, 17:28.

15. Greg Van Avermaet, Belgium, BMC Racing Team, 18:22.

16. Mikel Nieve, Spain, Mitchelton-Scott, 18:51.

17. Guillaume Martin, France, Wanty-Groupe Gobert, 19:55.

18. Damiano Caruso, Italy, BMC Racing Team, 21:26.

19. Tanel Kangert, Estonia, Astana Pro Team, 21:36.

20. Lilian Calmejane, France, Direct Energie, 22:17.

Also

39. Tejay van Garderen, United States, BMC Racing, 57:30.

72. Chad Haga, United States, Sunweb, 1:35:41.

85. Ian Boswell, United States, Katusha Alpecin, 1:45:59.

136. Taylor Phinney, United States, EF Education First-Drapac, 2:20:08.

151. Lawson Craddock, United States, EF Education First-Drapac, 2:54:14.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.