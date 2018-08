Tour de France Standings

By The Associated Press

Tuesday At Le Grand-Bornand, France 10th Stage

A 98.5-mile ride in the Alps from Annecy to Le Grand-Bornand, with one Hors categorie and three Category 1 climbs

1. Julian Alaphilippe, France, Quick-Step Floors, 4:25:27.

2. Jon Izagirre, Spain, Bahrain-Merida, 1:34 behind.

3. Rein Taaramae, Estonia, Direct Energie, 1:40.

4. Greg Van Avermaet, Belgium, BMC Racing, 1:44.

Advertisement

5. Serge Pauwels, Belgium, Dimension Data, same time.

6. Lilian Calmejane, France, Direct Energie, 2:24.

7. Dan Martin, Ireland, UAE Team Emirates, 3:23.

8. Primoz Roglic, Slovenia, LottoNL-Jumbo, same time.

9. David Gaudu, France, Groupama-FDJ, same time.

10. Geraint Thomas, Britain, Sky, same time.

11. Romain Bardet, France, AG2R La Mondiale, same time.

12. Steven Kruijswijk, Netherlands, LottoNL-Jumbo, same time.

13. Adam Yates, Britain, Mitchelton-Scott, same time.

14. Jakob Fuglsang, Denmark, Astana, same time.

15. Chris Froome, Britain, Sky, same time.

16. Tom Dumoulin, Netherlands, Sunweb, same time.

17. Alejandro Valverde, Spain, Movistar, same time.

18. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, same time.

19. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, same time.

20. Mikel Landa, Spain, Movistar, same time.

Also

41. Ian Boswell, United States, Katusha Alpecin, 10:52.

44. Tejay van Garderen, United States, BMC Racing, same time.

65. Chad Haga, United States, Sunweb, 18:52.

119. Taylor Phinney, United States, EF Education First-Drapac, 27:50.

153. Lawson Craddock, United States, EF Education First-Drapac, same time.

Overall Standings (After 10 stages)

1. Greg Van Avermaet, Belgium, BMC Racing, 40:34:28.

2. Geraint Thomas, Britain, Sky, 2:22.

3. Alejandro Valverde, Spain, Movistar, 3:10.

4. Jakob Fuglsang, Denmark, Astana, 3:12.

5. Bob Jungels, Luxembourg, Quick-Step Floors, 3:20.

6. Chris Froome, Britain, Sky, 3:21.

7. Adam Yates, Britain, Mitchelton-Scott, same time.

8. Mikel Landa, Spain, Movistar, same time.

9. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, 3:27.

10. Primoz Roglic, Slovenia, LottoNL-Jumbo, 3:36.

11. Tom Dumoulin, Netherlands, Sunweb, 3:42.

12. Steven Kruijswijk, Netherlands, LottoNL-Jumbo, 3:45.

13. Rafal Majka, Poland, Bora-Hansgrohe, 4:02.

14. Romain Bardet, France, AG2R La Mondiale, 4:11.

15. Bauke Mollema, Netherlands, Trek-Segafredo, 4:28.

16. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, 4:29.

17. Dan Martin, Ireland, UAE Team Emirates, 5:01.

18. Ilnur Zakarin, Russia, Katusha Alpecin, 5:12.

19. Serge Pauwels, Belgium, Dimension Data, same time.

20. Domenico Pozzovivo, Italy, Bahrain-Merida, 5:18.

Also

32. Tejay van Garderen, United States, BMC Racing, 15:13.

53. Chad Haga, United States, Sunweb, 32:06.

116. Ian Boswell, United States, Katusha Alpecin, 56:09.

139. Taylor Phinney, United States, EF Education First-Drapac, 1:06:11.

165. Lawson Craddock, United States, EF Education First-Drapac, 1:46:07.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.