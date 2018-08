Trevor Hoffman Career Stats

By The Associated Press

Regular Season Year, Team IP W- L Sv BB SO ERA 1993 Fla-SD 90 4-6 5 39 79 3.90 1994 SD 56 4-4 20 20 68 2.57 1995 SD 53.1 7-4 31 14 52 3.88 1996 SD 88 9-5 42 31 111 2.25 1997 SD 81.1 6-4 37 24 111 2.66 1998 SD 73 4-2 53 21 86 1.48 1999 SD 67.1 2-3 40 15 73 2.14 2000 SD 72.1 4-7 43 11 85 2.99 2001 SD 60.1 3-4 43 21 63 3.43 2002 SD 59.1 2-5 38 18 69 2.73 2003 SD 9 0-0 0 3 11 2.00 2004 SD 54.2 3-3 41 8 53 2.30 2005 SD 57.2 1-6 43 12 54 2.97 2006 SD 63 0-2 46 13 50 2.14 2007 SD 57.1 4-5 42 15 44 2.98 2008 SD 45.1 3-6 30 9 46 3.77 2009 Mil 54 3-2 37 14 48 1.83 2010 Mil 47.1 2-7 10 19 30 5.89 Total 1089.1 61-75 601 307 1133 2.87

Division Series Year, Opp. IP W-L BB SO ERA 1996 vs. StL 1.2 0-1 1 2 10.80 1998 vs. Hou 3 0-0 1 4 0.00 2005 vs. StL 1 0-0 0 0 0.00 2006 vs. StL 1 0-0 0 1 0.00 Totals 6.2 0-1 2 7 2.70

League Championship Series Year, Opp. IP W-L BB SO ERA 1998 vs. Atl 4.1 1-0 2 7 2.08

World Series Year, Opp IP W-L BB SO ERA 1998 vs. NYY 2 0-1 1 0 9.00

