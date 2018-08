Twins 10, Orioles 1

By The Associated Press

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Beckham 3b-ss 4 0 0 0 0 0 .211 Jones cf 3 0 1 0 0 0 .283 Peterson 3b 1 0 0 0 0 0 .195 Machado ss 3 0 2 0 0 0 .313 Rickard cf 1 0 0 0 0 0 .188 Trumbo dh 3 0 1 0 1 2 .260 Davis 1b 4 1 1 1 0 2 .157 Schoop 2b 4 0 2 0 0 0 .216 Valencia rf 4 0 0 0 0 0 .256 Mancini lf 3 0 0 0 0 1 .224 Joseph c 3 0 0 0 0 1 .188 Sisco c 0 0 0 0 0 0 .197 Totals 33 1 7 1 1 6

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Polanco ss 5 0 1 1 0 2 .269 Rosario lf 5 0 0 0 0 2 .301 Dozier 2b 4 2 2 3 0 0 .222 Astudillo 2b 0 0 0 0 0 0 .357 Escobar 3b 4 1 1 2 0 2 .270 Morrison 1b 4 1 1 0 0 0 .192 Grossman dh 4 1 2 0 0 0 .241 Kepler rf 3 2 2 0 1 0 .229 Garver c 3 2 1 2 1 0 .268 Cave cf 4 1 1 1 0 1 .267 Totals 36 10 11 9 2 7

Baltimore 000 000 001— 1 7 1 Minnesota 000 028 00x—10 11 0

E_Machado (8). LOB_Baltimore 6, Minnesota 4. 2B_Jones (23), Machado (19), Dozier (18). HR_Davis (9), off Magill; Garver (4), off Cobb; Escobar (14), off Cobb; Dozier (13), off Meisinger. RBIs_Davis (28), Polanco (3), Dozier 3 (38), Escobar 2 (52), Garver 2 (13), Cave (9).

Runners left in scoring position_Baltimore 3 (Machado, Davis 2); Minnesota 1 (Garver). RISP_Baltimore 0 for 3; Minnesota 4 for 8.

Runners moved up_Polanco. GIDP_Valencia.

DP_Minnesota 1 (Polanco, Dozier, Morrison).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Cobb, L, 2-11 5 7 5 4 1 5 94 6.57 Fry 2-3 3 4 2 0 1 15 3.60 Meisinger 1-3 1 1 1 0 0 13 6.00 Castro 1 0 0 0 0 0 8 3.14 Brach 1 0 0 0 1 1 14 3.93 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Odorizzi, W, 4-6 6 5 0 0 1 5 101 4.28 Belisle 1 0 0 0 0 0 11 6.20 Rogers 1 0 0 0 0 0 8 4.33 Magill 1 2 1 1 0 1 21 3.51

Cobb pitched to 3 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Fry 1-1, Meisinger 2-2.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Jerry Layne; Second, Vic Carapazza; Third, Nick Mahrley.

T_2:54. A_22,557 (38,649).

