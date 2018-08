Twins 11, Rays 7, 10 innings,

By The Associated Press

Tampa Bay Minnesota ab r h bi ab r h bi Krmaier cf 6 0 1 1 Mauer 1b 4 2 1 1 Dan.Rbr 3b-2b 4 2 1 0 E.Rsrio lf 5 2 3 2 Bauers dh 6 0 0 0 B.Dzier 2b 6 2 2 5 Cron 1b 5 0 2 0 E.Escbr 3b 3 0 0 0 Wendle 2b-lf 5 0 2 2 Adranza 3b 1 0 0 0 C.Gomez rf 4 1 1 0 J.Plnco ss 3 2 1 0 M.Smith lf 3 1 2 0 Kepler rf 2 1 0 0 M.Duffy ph-3b 2 1 1 0 Grssman dh 4 1 2 1 Hchvrra ss 3 2 1 1 Cave cf 4 1 1 0 Sucre c 5 0 3 3 Garver c 3 0 0 0 Totals 43 7 14 7 Totals 35 11 10 9

Tampa Bay 030 010 021 0— 7 Minnesota 010 000 420 4—11

E_Cave (1), Cron (2). LOB_Tampa Bay 11, Minnesota 9. 2B_Wendle (10), Sucre (3), J.Polanco (4), Cave (6). HR_B.Dozier (16). SB_Dan.Robertson (2), M.Duffy (7), Hechavarria (1), J.Polanco (3). CS_Cron (2). S_Grossman (1), Garver (1).

IP H R ER BB SO Tampa Bay Stanek 2 2 1 1 0 3 Milner 2-3 0 0 0 1 2 Kittredge 1 0 0 0 0 1 Yarbrough 1 2-3 1 0 0 1 2 Kolarek H,2 1 1-3 3 3 3 0 0 Castillo BS,2 1-3 1 3 2 2 1 Wood H,1 1-3 0 0 0 1 0 Romo BS,6 1 1 0 0 1 1 Andriese L,2-4 1 2 4 4 4 1 Minnesota Romero 4 1-3 10 4 4 0 1 Rodney 2-3 0 0 0 0 1 Pressly 1 1-3 0 0 0 0 3 Rogers 1 1-3 0 0 0 0 1 Hildenberger BS,1 1 4 3 3 1 0 Busenitz W,3-0 1 1-3 0 0 0 3 1

D.Castillo pitched to 2 batters in the 8th

HBP_by Romero (Robertson), by Yarbrough (Escobar).

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Quinn Wolcott; Second, Jeff Kellogg; Third, James Hoye.

T_4:38. A_25,561 (38,649).

