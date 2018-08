Twins 11, Rays 8

By The Associated Press

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Kiermaier cf 5 1 1 0 0 2 .172 Duffy 3b 4 1 2 1 1 0 .311 Bauers 1b 5 2 2 3 0 1 .258 Ramos c 5 0 2 0 0 2 .297 Wendle lf 4 2 2 2 0 1 .277 Cron dh 5 0 1 1 0 1 .252 Robertson 2b 5 0 0 0 0 2 .254 Gomez rf 3 1 2 0 1 0 .211 Hechavarria ss 4 1 1 0 0 1 .251 Totals 40 8 13 7 2 10

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Mauer 1b 3 2 2 4 1 0 .278 Rosario lf 5 1 2 0 0 3 .303 Dozier 2b 4 1 1 1 0 0 .230 Escobar 3b 5 1 1 1 0 0 .271 Polanco ss 5 2 2 1 0 1 .267 Kepler rf 5 1 1 1 0 2 .228 Grossman dh 3 1 3 1 1 0 .251 Cave cf 4 2 3 2 0 1 .324 Garver c 2 0 0 0 2 0 .255 Totals 36 11 15 11 4 7

Tampa Bay 001 141 001— 8 13 0 Minnesota 404 002 10x—11 15 2

E_Odorizzi (1), Rosario (7). LOB_Tampa Bay 8, Minnesota 7. 2B_Bauers (12), Ramos (13), Cron (18), Gomez (10), Dozier (19), Grossman 2 (14), Cave (5). 3B_Polanco (1), Cave (2). HR_Bauers (4), off Odorizzi; Wendle (4), off Rodney; Mauer (3), off Eovaldi. RBIs_Duffy (26), Bauers 3 (14), Wendle 2 (25), Cron (47), Mauer 4 (27), Dozier (43), Escobar (55), Polanco (5), Kepler (35), Grossman (28), Cave 2 (12). SF_Mauer, Dozier.

Runners left in scoring position_Tampa Bay 5 (Bauers, Robertson, Gomez, Hechavarria 2); Minnesota 3 (Rosario, Escobar, Garver). RISP_Tampa Bay 4 for 15; Minnesota 6 for 13.

Runners moved up_Robertson, Kiermaier, Escobar, Dozier, Kepler. GIDP_Duffy.

DP_Minnesota 1 (Polanco, Dozier, Mauer).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Eovaldi, L, 3-4 2 2-3 9 8 8 2 1 65 4.59 Kittredge 2 1-3 3 1 1 1 2 39 8.14 Yarbrough 1 2 1 1 0 1 14 3.68 Wood 1 1 1 1 1 1 21 2.45 Stanek 1 0 0 0 0 2 12 1.93 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Odorizzi 4 1-3 8 6 5 1 3 77 4.54 Busenitz 2-3 2 1 1 0 0 16 6.52 Rogers, H, 5 2-3 1 0 0 0 1 12 3.99 Belisle, H, 1 1-3 0 0 0 0 1 3 5.73 Hildenberger, W, 2-2 1 0 0 0 0 3 17 2.80 Duke 1 1 0 0 1 1 20 2.65 Rodney 1 1 1 1 0 1 11 3.18

Busenitz pitched to 1 batter in the 6th.

Kittredge pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Yarbrough 1-1, Busenitz 1-1, Rogers 1-1, Belisle 1-0. HBP_Odorizzi (Wendle).

Umpires_Home, Jeff Kellogg; First, James Hoye; Second, Ryan Additon; Third, Quinn Wolcott.

T_3:23. A_28,756 (38,649).

