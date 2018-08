Twins 12, Blue Jays 6

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Mauer dh 7 0 3 3 0 1 .284 Rosario lf 6 0 3 0 1 1 .310 Escobar 3b 5 0 0 0 2 1 .274 Dozier 2b 6 1 2 0 0 2 .225 Morrison 1b 4 1 0 0 2 2 .192 Polanco ss 5 3 2 0 1 1 .270 Kepler rf-cf 4 3 1 1 1 0 .227 Garver c 6 2 4 5 0 0 .270 Cave cf 4 1 1 1 0 1 .287 b-Grossman ph-rf 2 1 1 2 0 0 .257 Totals 49 12 17 12 7 9

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Granderson rf 6 1 2 0 0 2 .229 Gurriel Jr. 2b 6 1 2 0 0 2 .297 Smoak 1b 5 0 3 0 1 1 .251 Morales dh 5 1 3 2 0 0 .257 Solarte 3b 5 0 0 0 0 0 .237 Grichuk cf 5 2 3 0 0 0 .215 Smith Jr. lf 1 0 0 0 0 1 .273 a-Hernandez ph-lf 2 1 0 0 1 2 .248 Maile c 5 0 3 2 0 1 .245 Diaz ss 4 0 0 2 0 1 .250 Totals 44 6 16 6 2 10

Minnesota 030 001 020 06—12 17 0 Toronto 110 010 030 00— 6 16 1

a-struck out for Smith Jr. in the 6th. b-popped out for Cave in the 10th.

E_Diaz (6). LOB_Minnesota 12, Toronto 10. 2B_Mauer 2 (17), Dozier (21), Kepler (20), Garver (10), Cave (7), Grossman (16), Gurriel Jr. (4), Morales (13), Grichuk 2 (15). HR_Garver (5), off Loup. RBIs_Mauer 3 (33), Kepler (41), Garver 5 (20), Cave (13), Grossman 2 (32), Morales 2 (33), Maile 2 (23), Diaz 2 (27). SB_Maile (2). CS_Kepler (3). SF_Morales, Diaz.

Runners left in scoring position_Minnesota 8 (Mauer, Escobar 2, Dozier 3, Morrison 2); Toronto 2 (Granderson, Diaz). RISP_Minnesota 6 for 17; Toronto 4 for 11.

Runners moved up_Escobar 2, Dozier, Maile, Solarte. LIDP_Solarte 2. GIDP_Polanco, Morales.

DP_Minnesota 3 (Polanco, Dozier), (Polanco, Morrison), (Morrison, Polanco, Rodney); Toronto 1 (Smoak, Diaz).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Santana 5 7 3 3 1 5 97 5.40 Duke, H, 12 1 1-3 1 0 0 0 2 18 3.62 Pressly, H, 8 2-3 0 0 0 0 1 9 3.40 Hildenberger, BS, 2-2 1 3 3 3 1 0 20 3.83 Belisle, W, 1-0 2 3 0 0 0 2 26 6.18 Rodney 1 2 0 0 0 0 15 3.44 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Gaviglio 5 6 3 3 3 4 88 4.65 Loup 1 1 1 1 0 1 18 4.76 Clippard 1 1 0 0 1 1 22 3.54 Biagini 0 3 2 2 0 0 9 6.60 Tepera 1 1 0 0 1 1 17 2.74 Garcia 2 0 0 0 0 2 20 5.64 Petricka, L, 1-1 2-3 1 4 4 2 0 22 4.64 Santos 1-3 4 2 2 0 0 19 8.71

Biagini pitched to 3 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Tepera 2-1, Santos 3-3. HBP_Santana (Smith Jr.), Petricka (Kepler).

Umpires_Home, Sean Barber; First, Larry Vanover; Second, Dave Rackley; Third, Hunter Wendelstedt.

T_4:20. A_32,686 (53,506).

