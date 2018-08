Twins 8, Blue Jays 3

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Mauer 1b 5 1 3 1 0 0 .285 Rosario lf 5 1 0 0 0 1 .305 Cave lf 0 0 0 0 0 0 .289 Escobar 3b 3 0 2 2 1 0 .275 Adrianza 3b 1 0 0 0 0 0 .258 Dozier 2b 4 1 0 0 0 3 .223 Motter 2b 1 0 0 0 0 0 .133 Morrison dh 5 1 2 3 0 2 .195 Polanco ss 3 1 1 0 1 0 .262 Kepler cf 4 1 1 2 0 2 .226 Garver c 4 1 3 0 0 1 .257 Grossman rf 4 1 1 0 0 3 .255 Totals 39 8 13 8 2 12

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Grichuk cf 4 0 0 0 1 0 .209 Gurriel Jr. ss 4 1 2 1 1 0 .288 Smoak 1b 5 1 3 0 0 1 .248 Hernandez lf 3 1 1 0 2 0 .253 Solarte 3b 4 0 1 1 0 1 .239 Morales dh 5 0 2 1 0 1 .248 Travis 2b 5 0 2 0 0 2 .244 Smith Jr. rf 3 0 0 0 1 1 .279 Maile c 4 0 0 0 0 3 .232 Totals 37 3 11 3 5 9

Minnesota 102 230 000—8 13 0 Toronto 001 000 002—3 11 0

LOB_Minnesota 6, Toronto 13. 2B_Mauer (15), Garver (9), Smoak (26). 3B_Escobar (3). HR_Morrison (12), off Biagini; Kepler (13), off Biagini; Gurriel Jr. (5), off Mejia. RBIs_Mauer (30), Escobar 2 (60), Morrison 3 (35), Kepler 2 (40), Gurriel Jr. (16), Solarte (52), Morales (31). SB_Dozier (6). CS_Polanco (1). SF_Solarte.

Runners left in scoring position_Minnesota 4 (Rosario, Dozier, Morrison, Polanco); Toronto 7 (Grichuk 2, Hernandez, Solarte, Morales 3). RISP_Minnesota 4 for 14; Toronto 2 for 12.

Runners moved up_Rosario, Mauer, Hernandez, Smoak, Solarte.

DP_Toronto 1 (Maile, Gurriel Jr.).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Mejia, W, 1-0 5 1-3 8 1 1 2 3 97 4.82 Belisle 1 2-3 1 0 0 1 3 28 6.66 Magill 1 0 0 0 1 2 17 3.47 Rodney 1 2 2 2 1 1 18 3.53 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Santos, L, 0-1 2 3 1 1 1 3 44 7.20 Mayza 1 1-3 4 4 4 1 1 33 4.67 Loup 2-3 2 0 0 0 2 12 4.73 Biagini 1 4 3 3 0 1 26 6.20 Petricka 1 0 0 0 0 2 14 3.05 Garcia 3 0 0 0 0 3 28 5.82

Inherited runners-scored_Belisle 3-0, Loup 2-2. WP_Rodney.

Umpires_Home, Dave Rackley; First, Hunter Wendelstedt; Second, Larry Vanover; Third, Sean Barber.

T_3:18. A_25,405 (53,506).

