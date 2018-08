U.S. Junior Amateur Scores

By The Associated Press

Wednesday At Baltusrol Golf Club Springfield, N.J. u-Upper Course: 7,280 yards, par-71 Round of 64 Upper Bracket

Kelly Chinn, Great Falls, Va. (133) def. Trent Gretz, Towson, Md. (148), 2 and 1

Jacob Bridgeman, Inman, S.C. (144) def. Palmer Jackson, Murrysville, Pa. (144), 2 and 1

Shuai Ming (Ben) Wong, Hong Kong China (141) def. Jake Beber-Frankel, Miami (146), 1 up

Jolo Timothy Magcalayo, Philippines (141) def. Jediah Morgan, Australia (146), 1 up

Advertisement

Cole Hammer, Houston (137) def. Jackson Suber, Tampa, Fla. (147), 1 up

Kaiwen Liu, China (143) def. Nicolas Cassidy, Johns Creek, Ga. (145), 2 up

Trent Phillips, Inman, S.C. (137) def. John Blair, Wauwatosa, Wis. (147), 4 and 3

William Mouw, Chino, Calif. (143) def. Rayhan Thomas, India (145), 6 and 5

Joseph Pagdin, England (136) def. Mauricio Figueroa, Mexico (147), 4 and 3

Alejandro Madariaga, Mexico (143) def. Jonathan Griz, Hilton Head Island, S.C. (144), 4 and 3

James Song, Rancho Santa Fe, Calif. (139) def. Jeremy Sisson, Skaneateles, N.Y. (147), 3 and 2

Clay Stirsman, Carmel, Ind. (146) def. Kenan Poole, Raleigh, N.C. (142), 2 and 1

Yuki Moriyama, Japan (136) def. Joe Bultman, Shawnee, Kan. (147), 1 up

Agustin Segundo Oliva Pinto, Argentina (143) def. Tyler Isenhart, Geneva, Ill. (144), 2 and 1

Akshay Bhatia, Wake Forest, N.C. (138) def. Fulton Smith, Pinehurst, N.C. (147), 6 and 5

Hazen Newman, Las Vegas (145) def. James Imai, Brookline, Mass. (142), 2 and 1

Lower Bracket

Ricky Castillo, Yorba Linda, Calif. (135) def. Bryce Kvick, Carmichael, Calif. (148), 21 holes

Ben James, Milford, Conn. (144) def, Cameron Piedra, England (143), 2 and 1

Garrett Barber, Stuart, Fla. (146) def, Jack Rahon, Orange, Calif. (140), 1 up

Joe Highsmith, Lakewood, Wash. (142) def. Kento Yamawaki, Japan (146), 1 up

Michael Thorbjornsen, Wellesley, Mass. (137) def. Caden Fioroni, San Diego (147), 3 and 2

Nate Stember, Portland, Ore. (144) def. Matthew Monastero, Leesburg, Va. (143), 20 holes

Colin Sikkenga, Kalamazoo, Mich. (147) def. Ilirian Zalli, Albania (138), 4 and 2

Ryan Smith, Carlsbad, Calif. (145) def. Canon Claycomb, Bowling Green, Ky. (142), 1 up

Karl Vilips, Australia (135) def. Julian Perico, Peru (148), 1 up

Thomas Ponder, Dothan, Ala. (143) def. Luke Clanton, Miami Lakes, Fla. (144), 4 and 3

Travis Vick, Hunters Creek Village, Texas (140) def. Cole Ponich, Farmington, Utah (147), 2 and 1

Connor Creasy, Abingdon, Va. (146) def. Sean Maruyama, Japan (142), 2 and 1

Parker Coody, Plano, Texas (136) def. Ting-Wei Hsieh, Taiwan (147), 1 up

Tommy Stephenson, Carlsbad, Calif. (143) def. Mark Turner, Gloucester, Mass. (144), 19 holes

Cameron Sisk, El Cajon, Calif. (138) def. Jackson Chandler, Dublin, Ohio (147), 3 and 2

Robin Williams, England (142) def. Logan McAllister, Oklahoma City (145), 2 and 1

Thursday’s Pairings Second Round All Times EDT Round of 32 Upper Bracket

7 a.m. — Kelly Chinn, Great Falls, Va. (133) vs. Jacob Bridgeman, Inman, S.C. (144)

7:12 a.m. — Shuai Ming (Ben) Wong, Hong Kong China (141) vs. Jolo Timothy Magcalayo, Philippines (141)

7:24 a.m. — Cole Hammer, Houston (137) vs. Kaiwen Liu, China (143)

7;36 a.m. — Trent Phillips, Inman, S.C. (137) vs. William Mouw, Chino, Calif. (143)

7:48 a.m. — Joseph Pagdin, England (136) vs. Alejandro Madariaga, Mexico (143)

8 a.m. — James Song, Rancho Santa Fe, Calif. (139) vs. Clay Stirsman, Carmel, Ind. (146)

8:12 a.m. — Yuki Moriyama, Japan (136) vs. Agustin Segundo Oliva Pinto, Argentina (143)

8:24 a.m. — Akshay Bhatia, Wake Forest, N.C. (138) vs. Hazen Newman, Las Vegas (145)

Lower Bracket

8:36 a.m. — Ricky Castillo, Yorba Linda, Calif. (135) vs. Ben James, Milford, Conn. (144)

8:48 a.m. — Garrett Barber, Stuart, Fla. (146) vs. Joe Highsmith, Lakewood, Wash. (142)

9 a.m. — Michael Thorbjornsen, Wellesley, Mass. (137) vs. Nate Stember, Portland, Ore. (144)

9:12 a.m. — Colin Sikkenga, Kalamazoo, Mich. (147) vs. Ryan Smith, Carlsbad, Calif. (145)

9:24 a.m. — Karl Vilips, Australia (135) vs. Thomas Ponder, Dothan, Ala. (143)

9:36 a.m. — Travis Vick, Hunters Creek Village, Texas (140) vs. Connor Creasy, Abingdon, Va. (146)

9:48 a.m. — Parker Coody, Plano, Texas (136) vs. Tommy Stephenson, Carlsbad, Calif. (143)

10 a.m. — Cameron Sisk, El Cajon, Calif. (138) vs. Robin Williams, England (142)

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.