U.S. Junior Girls’ Scores

Wednesday At Poppy Hills Golf Course Pebble Beach, Calif. Yardage: 6,182; Par: 71 Second Round

(x-qualified in playoff)

Lucy Li, Redwood Shores, Calif., 62-69_131

Yealimi Noh, Concord, Calif., 66-70_136

Brooke Seay, Rancho Santa Fe, Calif., 67-70_137

Ashley Lau Jen Wen, Malaysia, 69-69_138

Ivy Shepherd, Peachtree City, Ga., 68-71_139

Gina Kim, Chapel Hill, N.C., 68-71_139

Erica Shepherd, Greenwood, Ind., 70-69_139

Yujeong Son, South Korea, 71-68_139

Heeji Kim, South Korea, 71-69_140

Ashley Menne, Surprise, Ariz., 69-72_141

Zoe Campos, Valencia, Calif., 71-70_141

Isabella Fierro, Mexico, 75-67_142

Megha Ganne, Holmdel, N.J., 72-70_142

Xin Kou, China, 73-69_142

Taylor Roberts, Parkland, Fla., 68-74_142

Haeley Wotnosky, Wake Forest, N.C., 75-68_143

Amari Avery, Riverside, Calif., 69-74_143

Kelly Sim, Edgewater, N.J., 72-71_143

Ashely Shim, San Mateo, Calif., 72-71_143

Chia Yen Wu, Taiwan, 73-70_143

Alexa Pano, Lake Worth, Fla., 70-74_144

Yukino Yoshihara, Irvine, Calif., 74-70_144

Maddison Hinson-Tolchard, Australia, 73-72_145

Ya Chun Chang, Taiwan, 76-69_145

Elizabeth Wang, San Marino, Calif., 75-70_145

Valery Plata, Colombia, 70-75_145

Rachel Kuehn, Asheville, N.C., 71-74_145

Stephanie Kyriacou, Australia, 73-73_146

Hailey Borja, Lake Forest, Calif., 75-71_146

Yoonmin Han, Bradenton, Fla., 76-70_146

Avery Zweig, McKinney, Texas, 75-71_146

Maria Martinez Almeida, Mexico, 72-74_146

Jing Wen Lu, China, 74-72_146

Calynne Rosholt, Cedar Park, Texas, 72-74_146

Amanda Sambach, Davidson, N.C., 74-72_146

Suzuka Yamaguchi, Japan, 70-77_147

Dana Williams, Boca Raton, Fla., 76-71_147

Calista Reyes, San Diego, 76-71_147

Phoebe Brinker, Wilmington, Del., 73-74_147

Madelyn Gamble, Pleasant Hill, Calif., 74-73_147

Doey Choi, Australia, 73-74_147

Celeste Dao, Canada, 73-74_147

Nicole Adam, Pinehurst, N.C., 73-74_147

S. Phad, Bakersfield, Calif., 76-72_148

Alexis Miestowski, Schererville, Ind., 73-75_148

Ashley Gilliam, Manchester, Tenn., 75-73_148

Katherine Zhu, San Jose, 77-71_148

Yanjun (Victoria) Liu, China, 72-76_148

Yu Wen Lu, China, 72-77_149

Yuka Saso, Philippines, 74-75_149

Mychael O’Berry, Hoover, Ala., 75-74_149

Sophie (Yixian) Guo, China, 74-76_150

Camila Moreno, Colombia, 76-74_150

Tess Blair, South Jordan, Utah, 76-74_150

x-Ela Anacona, Argentina, 79-72_151

x-Lauren Gomez, San Diego, 73-78_151

x-Cory Lopez, Mexico, 72-79_151

x-Savannah Grewal, Canada, 73-78_151

x-Elizabeth Caldarelli, Scottsdale, Ariz., 79-72_151

x-Sifan He, China, 80-71_151

x-Catherine Park, Irvine, Calif., 75-76_151

x-Hailee Cooper, Montgomery, Texas, 77-74_151

x-Maria Martinez, Mexico, 77-74_151

x-Libby Winans, Richardson, Texas, 80-71_151

Failed to Qualify

Siyan Chen, China, 78-73_151

Lauren Beaudreau, Lemont, Ill., 73-78_151

Madelyn Jones, Austin, Texas, 76-75_151

Gurleen Kaur, Houston, 78-73_151

Victoria Hwang, Orlando, Fla., 75-77_152

Elizabeth Moon, Forrest City, Ark., 73-79_152

Ami Gianchandani, Watchung, N.J., 75-77_152

Ashley Zi-Tong Au, Westerville, Ohio, 75-77_152

Caris Kim, Los Altos, Calif., 75-77_152

Jacqueline Ha, San Ramon, Calif., 74-78_152

Aneka Seumanutafa, Emmitsburg, Md., 75-78_153

Virginie Ding, Hong Kong, 75-78_153

Caroline Waldrop, Birmingham, Ala., 77-76_153

Manon Donche-Gay, Reunion, Fla., 74-79_153

Christine Wang, Houston, 78-75_153

Abbey Daniel, Covington, La., 80-73_153

Kaylee Sakoda, Cypress, Calif., 78-75_153

Serena Shah, Carrollton, Texas, 80-73_153

Caroline Canales, Calabasas, Calif., 77-76_153

Lauren Peter, Carmel, N.Y., 75-78_153

McKinley Cunningham, Clarksville, Tenn., 79-74_153

Melanie Green, Medina, N.Y., 77-76_153

Lexanne Halama, Knoxville, Tenn., 75-79_154

Sienna Lyford, Roseville, Calif., 72-82_154

Natalie Pietromonaco, Auburn, Calif., 75-79_154

Lauryn Nguyen, Seattle, 79-75_154

Andie Smith, Hobe Sound, Fla., 77-77_154

Georgia Oboh, Nigeria, 75-79_154

Bentley Cotton, Austin, Texas, 77-78_155

Jasmine Lew, Los Angeles, 74-81_155

Mikaela Schulz, West Bloomfield, Mich., 78-77_155

Kristine Tran, San Jose, Calif., 77-78_155

Faith Choi, Frederick, Md., 75-80_155

Jasmine Chen, Pleasanton, Calif., 81-75_156

Agustina Gomez Cisterna, Argentina, 74-82_156

Doodle Yuen, Los Gatos, Calif., 76-80_156

Trussy Li, Diamond Bar, Calif., 77-79_156

Emily Nash, Lunenburg, Mass., 73-83_156

Kelly Su, Scottsdale, Ariz., 80-77_157

Annabelle Ackroyd, Canada, 77-80_157

Izzy M. Pellot, Altamonte Springs, Fla., 78-79_157

Ellie Roth, Plano, Texas, 83-74_157

Macy Fox, Austin, Texas, 75-82_157

Katherine Muzi, Walnut, Calif., 77-80_157

Lindsay May, Auburn, N.Y., 75-82_157

Annie Kim, Howey-In-The-Hills, Fla., 79-78_157

Julie (Youn Soo) Ju, Canada, 77-80_157

Bailey Shoemaker, West Edmeston, N.Y., 79-78_157

Sophia Burnett, Bluffton, S.C., 77-81_158

Katherine Schuster, Kill Devil Hills, N.C., 78-80_158

Sophia Yoemans, Red Wing, Minn., 80-78_158

Tiffany Le, Covina, Calif., 79-79_158

Sarah Houle, Sandy Hook, Conn., 77-81_158

Malia Nam, Kailua, Hawaii, 77-82_159

Morgan Bentley, Tacoma, Wash., 78-81_159

Yoona Kim, Fair Lawn, N.J., 77-82_159

Britta Snyder, Ames, Iowa, 79-80_159

Isabella Rawl, Lexington, S.C., 81-78_159

Nthenya Maithya, Modesto, Calif., 81-79_160

Alexsandra Lapple, Ridgefield, Conn., 80-80_160

Junia Louise Gabasa, Philippines, 83-77_160

Sydney Staton, Fort Smith, Ark., 82-79_161

Catherine Batang, South San Francisco, Calif., 83-78_161

Michelle Chang, Diamond Bar, Calif., 85-76_161

Nicole Whatley, Northville, Mich., 79-83_162

Christine Shao, Green Brook, N.J., 80-82_162

Jacquelyn Galloway, Rio Rancho, N.M., 81-81_162

Symran Shah, Carrollton, Texas, 79-83_162

Zhiying Zhou, Canada, 80-83_163

Lacey Uchida, Hilo, Hawaii, 86-77_163

Pinya Pipatjarasgit, Sylvania, Ohio, 80-83_163

Kaitlyn Lee, Scarsdale, N.Y., 84-79_163

Ainsley Cowart, Carrollton, Ga., 78-85_163

Mary Scott Wolfe, Beaverton, Ore., 82-82_164

Ramya Meenakshisundaram, Jacksonville, Fla., 85-80_165

Speedy Kent, Mequon, Wis., 85-80_165

Payton Fehringer, Pocatello, Idaho, 84-82_166

Bailee Tayles, Scottsdale, Ariz., 86-80_166

Sofia Young, Benicia, Calif., 85-81_166

Alice Liu, Pleasanton, Calif., 79-88_167

Iris Cao, Duluth, Ga., 88-79_167

Julia Garcia, Temple, Texas, 85-82_167

Meghan Vogt, Broomfield, Colo., 88-80_168

Maddie Jun, Mountain View, Calif., 86-82_168

Madison Spiess, New Albany, Ohio, 89-80_169

Kristin Jamieson, Hillsboro, Ohio, 88-83_171

Morgan Ryan, Centennial, Colo., 84-88_172

Coco Pei, Canada, 88-84_172

Sydney Yermish, Wynnewood, Pa., 86-87_173

Jenna Teeter, Carl Junction, Mo., 90-84_174

Sarah Hauenstein, Wheaton, Ill., 89-88_177

Jordan Cornelius, Bethesda, Md., 85-WD_WD

