U.S. Junior Girls’ Scores

|Monday
|At Poppy Hills Golf Course
|Pebble Beach, Claif.
|Yardage: 6,182; Par: 71 (36-36)
|First Round
Lucy Li, Redwood Shores, Calif., 32-30_62
Yealimi Noh, Concord, Calif., 34-32_66
Brooke Seay, Rancho Santa Fe, Calif., 32-35_67
Ivy Shepherd, Peachtree City, Ga., 35-33_68
Gina Kim, Chapel Hill, N.C., 36-32_68
Taylor Roberts, Parkland, Fla., 36-32_68
Ashley Menne, Surprise, Ariz., 33-36_69
Amari Avery, Riverside, Calif., 34-35_69
Ashley Lau Jen Wen, Malaysia, 33-36_69
Suzuka Yamaguchi, Japan, 35-35_70
Alexa Pano, Lake Worth, Fla., 33-37_70
Erica Shepherd, Greenwood, Ind., 35-35_70
Valery Plata, Colombia, 36-34_70
Heeji Kim, South Korea, 35-36_71
Zoe Campos, Valencia, Calif., 35-36_71
Yujeong Son, South Korea, 38-33_71
Rachel Kuehn, Asheville, N.C., 36-35_71
Sienna Lyford, Roseville, Calif., 36-36_72
Kelly Sim, Edgewater, N.J., 35-37_72
Yu Wen Lu, China, 37-35_72
Megha Ganne, Holmdel, N.J., 36-36_72
Maria Jose Martinez Almeida, Mexico, 37-35_72
Cory Lopez, Mexico, 34-38_72
Ashely Shim, San Mateo, Calif., 35-37_72
Calynne Rosholt, Cedar Park, Texas, 38-34_72
Yanjun (Victoria) Liu, China, 35-37_72
Maddison Hinson-Tolchard, Australia, 36-37_73
Lauren Beaudreau, Lemont, Ill., 36-37_73
Stephanie Kyriacou, Australia, 36-37_73
Elizabeth Moon, Forrest City, Ark., 36-37_73
Lauren Gomez, San Diego, 36-37_73
Alexis Miestowski, Schererville, Ind., 37-36_73
Phoebe Brinker, Wilmington, Del., 36-37_73
Savannah Grewal, Canada, 39-34_73
Doey Choi, Australia, 37-36_73
Celeste Dao, Canada, 38-35_73
Xin Kou, China, 35-38_73
Nicole Adam, Pinehurst, N.C., 37-36_73
Chia Yen Wu, Taiwan, 36-37_73
Emily Nash, Lunenburg, Mass., 37-36_73
Manon Donche-Gay, Reunion, Fla., 41-33_74
Sophie (Yixian) Guo, China, 34-40_74
Agustina Gomez Cisterna, Argentina, 38-36_74
Yuka Saso, Philippines, 37-37_74
Jasmine Lew, Los Angeles, 37-37_74
Jing Wen Lu, China, 39-35_74
Madelyn Gamble, Pleasant Hill, Calif., 37-37_74
Yukino Yoshihara, Irvine, Calif., 37-37_74
Jacqueline Ha, San Ramon, Calif., 39-35_74
Amanda Sambach, Davidson, N.C., 38-36_74
Aneka Seumanutafa, Emmitsburg, Md., 37-38_75
Haeley Wotnosky, Wake Forest, N.C., 40-35_75
Isabella Fierro, Mexico, 37-38_75
Victoria Hwang, Orlando, Fla., 37-38_75
Lexanne Halama, Knoxville, Tenn., 37-38_75
Virginie Ding, Hong Kong, 38-37_75
Hailey Borja, Lake Forest, Calif., 34-41_75
Ami Gianchandani, Watchung, N.J., 39-36_75
Natalie Pietromonaco, Auburn, Calif., 37-38_75
Macy Fox, Austin, Texas, 36-39_75
Avery Zweig, McKinney, Texas, 39-36_75
Ashley Zi-Tong Au, Westerville, Ohio, 36-39_75
Ashley Gilliam, Manchester, Tenn., 36-39_75
Caris Kim, Los Altos, Calif., 36-39_75
Mychael O’Berry, Hoover, Ala., 40-35_75
Elizabeth Wang, San Marino, Calif., 36-39_75
Lindsay May, Auburn, N.Y., 37-38_75
Lauren Peter, Carmel, N.Y., 36-39_75
Georgia Oboh, Nigeria, 37-38_75
Catherine Park, Irvine, Calif., 39-36_75
Faith Choi, Frederick, Md., 37-38_75
Dana Williams, Boca Raton, Fla., 39-37_76
Yoonmin Han, Bradenton, Fla., 37-39_76
Shotika Phadungmartvorakul, Bakersfield, Calif., 35-41_76
Ya Chun Chang, Taiwan, 39-37_76
Calista Reyes, San Diego, 37-39_76
Doodle Yuen, Los Gatos, Calif., 39-37_76
Camila Moreno, Colombia, 39-37_76
Madelyn Jones, Austin, Texas, 38-38_76
Tess Blair, South Jordan, Utah, 39-37_76
Sophia Burnett, Bluffton, S.C., 38-39_77
Malia Nam, Kailua, Hawaii, 34-43_77
Caroline Waldrop, Birmingham, Ala., 38-39_77
Annabelle Ackroyd, Canada, 38-39_77
Yoona Kim, Fair Lawn, N.J., 39-38_77
Bentley Cotton, Austin, Texas, 37-40_77
Katherine Zhu, San Jose, Calif., 39-38_77
Katherine Muzi, Walnut, Calif., 39-38_77
Caroline Canales, Calabasas, Calif., 39-38_77
Andie Smith, Hobe Sound, Fla., 38-39_77
Kristine Tran, San Jose, Calif., 37-40_77
Melanie Green, Medina, N.Y., 40-37_77
Hailee Cooper, Montgomery, Texas, 38-39_77
Maria Fernanda Martinez Almeida, Mexico, 40-37_77
Sarah Houle, Sandy Hook, Conn., 40-37_77
Julie (Youn Soo) Ju, Canada, 36-41_77
Trussy Li, Diamond Bar, Calif., 37-40_77
Siyan Chen, People’s Republic of China, 37-41_78
Morgan Bentley, Tacoma, Wash., 39-39_78
Izzy M. Pellot, Altamonte Springs, Fla., 40-38_78
Christine Wang, Houston, 43-35_78
Katherine Schuster, Kill Devil Hills, N.C., 38-40_78
Kaylee Sakoda, Cypress, Calif., 37-41_78
Mikaela Schulz, West Bloomfield, Mich., 39-39_78
Ainsley Cowart, Carrollton, Ga., 40-38_78
Gurleen Kaur, Houston, 43-35_78
Nicole Whatley, Northville, Mich., 43-36_79
Alice Liu, Pleasanton, Calif., 39-40_79
Ela Anacona, Argentina, 42-37_79
Tiffany Le, Covina, Calif., 41-38_79
Lauryn Nguyen, Seattle, 41-38_79
Elizabeth Caldarelli, Scottsdale, Ariz., 37-42_79
Britta Snyder, Ames, Iowa, 36-43_79
McKinley Cunningham, Clarksville, Tenn., 39-40_79
Annie Kim, Howey-In-The-Hills, Fla., 41-38_79
Bailey Shoemaker, West Edmeston, N.Y., 37-42_79
Symran Shah, Carrollton, Texas, 39-40_79
Kelly Su, Scottsdale, Ariz., 40-40_80
Zhiying Zhou, Canada, 41-39_80
Abbey Daniel, Covington, La., 41-39_80
Sophia Yoemans, Red Wing, Minn., 39-41_80
Alexsandra Lapple, Ridgefield, Conn., 38-42_80
Pinya Pipatjarasgit, Sylvania, Ohio, 38-42_80
Christine Shao, Green Brook, N.J., 39-41_80
Serena Shah, Carrollton, Texas, 41-39_80
Sifan He, China, 40-40_80
Libby Winans, Richardson, Texas, 41-39_80
Nthenya Maithya, Modesto, Calif., 37-44_81
Jasmine Chen, Pleasanton, Calif., 40-41_81
Jacquelyn Galloway, Rio Rancho, N.M., 41-40_81
Isabella Rawl, Lexington, S.C., 43-38_81
Sydney Staton, Fort Smith, Ark., 40-42_82
Mary Scott Wolfe, Beaverton, Ore., 41-41_82
Ellie Roth, Plano, Texas, 44-39_83
Catherine Batang, South San Francisco, Calif., 47-36_83
Junia Louise Gabasa, Philippines, 40-43_83
Payton Fehringer, Pocatello, Idaho, 43-41_84
Morgan Ryan, Centennial, Colo., 39-45_84
Kaitlyn Lee, Scarsdale, N.Y., 40-44_84
Jordan Cornelius, Bethesda, Md., 38-47_85
Ramya Meenakshisundaram, Jacksonville, Fla., 45-40_85
Speedy Kent, Mequon, Wis., 44-41_85
Julia Garcia, Temple, Texas, 43-42_85
Sofia Young, Benicia, Calif., 39-46_85
Michelle Chang, Diamond Bar, Calif., 45-40_85
Lacey Uchida, Hilo, Hawaii, 44-42_86
Maddie Jun, Mountain View, Calif., 43-43_86
Bailee Tayles, Scottsdale, Ariz., 46-40_86
Sydney Yermish, Wynnewood, Pa., 42-44_86
Iris Cao, Duluth, Ga., 43-45_88
Meghan Vogt, Broomfield, Colo., 41-47_88
Kristin Jamieson, Hillsboro, Ohio, 45-43_88
Coco Pei, Canada, 47-41_88
Sarah Hauenstein, Wheaton, Ill., 48-41_89
Madison Spiess, New Albany, Ohio, 42-47_89
Jenna Teeter, Carl Junction, Mo., 45-45_90
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