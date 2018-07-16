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The Associated Press
 
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U.S. Junior Girls’ Scores

July 16, 2018 10:58 pm
 
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Monday
At Poppy Hills Golf Course
Pebble Beach, Claif.
Yardage: 6,182; Par: 71 (36-36)
First Round

Lucy Li, Redwood Shores, Calif., 32-30_62

Yealimi Noh, Concord, Calif., 34-32_66

Brooke Seay, Rancho Santa Fe, Calif., 32-35_67

Ivy Shepherd, Peachtree City, Ga., 35-33_68

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Gina Kim, Chapel Hill, N.C., 36-32_68

Taylor Roberts, Parkland, Fla., 36-32_68

Ashley Menne, Surprise, Ariz., 33-36_69

Amari Avery, Riverside, Calif., 34-35_69

Ashley Lau Jen Wen, Malaysia, 33-36_69

Suzuka Yamaguchi, Japan, 35-35_70

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Alexa Pano, Lake Worth, Fla., 33-37_70

Erica Shepherd, Greenwood, Ind., 35-35_70

Valery Plata, Colombia, 36-34_70

Heeji Kim, South Korea, 35-36_71

Zoe Campos, Valencia, Calif., 35-36_71

Yujeong Son, South Korea, 38-33_71

Rachel Kuehn, Asheville, N.C., 36-35_71

Sienna Lyford, Roseville, Calif., 36-36_72

Kelly Sim, Edgewater, N.J., 35-37_72

Yu Wen Lu, China, 37-35_72

Megha Ganne, Holmdel, N.J., 36-36_72

Maria Jose Martinez Almeida, Mexico, 37-35_72

Cory Lopez, Mexico, 34-38_72

Ashely Shim, San Mateo, Calif., 35-37_72

Calynne Rosholt, Cedar Park, Texas, 38-34_72

Yanjun (Victoria) Liu, China, 35-37_72

Maddison Hinson-Tolchard, Australia, 36-37_73

Lauren Beaudreau, Lemont, Ill., 36-37_73

Stephanie Kyriacou, Australia, 36-37_73

Elizabeth Moon, Forrest City, Ark., 36-37_73

Lauren Gomez, San Diego, 36-37_73

Alexis Miestowski, Schererville, Ind., 37-36_73

Phoebe Brinker, Wilmington, Del., 36-37_73

Savannah Grewal, Canada, 39-34_73

Doey Choi, Australia, 37-36_73

Celeste Dao, Canada, 38-35_73

Xin Kou, China, 35-38_73

Nicole Adam, Pinehurst, N.C., 37-36_73

Chia Yen Wu, Taiwan, 36-37_73

Emily Nash, Lunenburg, Mass., 37-36_73

Manon Donche-Gay, Reunion, Fla., 41-33_74

Sophie (Yixian) Guo, China, 34-40_74

Agustina Gomez Cisterna, Argentina, 38-36_74

Yuka Saso, Philippines, 37-37_74

Jasmine Lew, Los Angeles, 37-37_74

Jing Wen Lu, China, 39-35_74

Madelyn Gamble, Pleasant Hill, Calif., 37-37_74

Yukino Yoshihara, Irvine, Calif., 37-37_74

Jacqueline Ha, San Ramon, Calif., 39-35_74

Amanda Sambach, Davidson, N.C., 38-36_74

Aneka Seumanutafa, Emmitsburg, Md., 37-38_75

Haeley Wotnosky, Wake Forest, N.C., 40-35_75

Isabella Fierro, Mexico, 37-38_75

Victoria Hwang, Orlando, Fla., 37-38_75

Lexanne Halama, Knoxville, Tenn., 37-38_75

Virginie Ding, Hong Kong, 38-37_75

Hailey Borja, Lake Forest, Calif., 34-41_75

Ami Gianchandani, Watchung, N.J., 39-36_75

Natalie Pietromonaco, Auburn, Calif., 37-38_75

Macy Fox, Austin, Texas, 36-39_75

Avery Zweig, McKinney, Texas, 39-36_75

Ashley Zi-Tong Au, Westerville, Ohio, 36-39_75

Ashley Gilliam, Manchester, Tenn., 36-39_75

Caris Kim, Los Altos, Calif., 36-39_75

Mychael O’Berry, Hoover, Ala., 40-35_75

Elizabeth Wang, San Marino, Calif., 36-39_75

Lindsay May, Auburn, N.Y., 37-38_75

Lauren Peter, Carmel, N.Y., 36-39_75

Georgia Oboh, Nigeria, 37-38_75

Catherine Park, Irvine, Calif., 39-36_75

Faith Choi, Frederick, Md., 37-38_75

Dana Williams, Boca Raton, Fla., 39-37_76

Yoonmin Han, Bradenton, Fla., 37-39_76

Shotika Phadungmartvorakul, Bakersfield, Calif., 35-41_76

Ya Chun Chang, Taiwan, 39-37_76

Calista Reyes, San Diego, 37-39_76

Doodle Yuen, Los Gatos, Calif., 39-37_76

Camila Moreno, Colombia, 39-37_76

Madelyn Jones, Austin, Texas, 38-38_76

Tess Blair, South Jordan, Utah, 39-37_76

Sophia Burnett, Bluffton, S.C., 38-39_77

Malia Nam, Kailua, Hawaii, 34-43_77

Caroline Waldrop, Birmingham, Ala., 38-39_77

Annabelle Ackroyd, Canada, 38-39_77

Yoona Kim, Fair Lawn, N.J., 39-38_77

Bentley Cotton, Austin, Texas, 37-40_77

Katherine Zhu, San Jose, Calif., 39-38_77

Katherine Muzi, Walnut, Calif., 39-38_77

Caroline Canales, Calabasas, Calif., 39-38_77

Andie Smith, Hobe Sound, Fla., 38-39_77

Kristine Tran, San Jose, Calif., 37-40_77

Melanie Green, Medina, N.Y., 40-37_77

Hailee Cooper, Montgomery, Texas, 38-39_77

Maria Fernanda Martinez Almeida, Mexico, 40-37_77

Sarah Houle, Sandy Hook, Conn., 40-37_77

Julie (Youn Soo) Ju, Canada, 36-41_77

Trussy Li, Diamond Bar, Calif., 37-40_77

Siyan Chen, People’s Republic of China, 37-41_78

Morgan Bentley, Tacoma, Wash., 39-39_78

Izzy M. Pellot, Altamonte Springs, Fla., 40-38_78

Christine Wang, Houston, 43-35_78

Katherine Schuster, Kill Devil Hills, N.C., 38-40_78

Kaylee Sakoda, Cypress, Calif., 37-41_78

Mikaela Schulz, West Bloomfield, Mich., 39-39_78

Ainsley Cowart, Carrollton, Ga., 40-38_78

Gurleen Kaur, Houston, 43-35_78

Nicole Whatley, Northville, Mich., 43-36_79

Alice Liu, Pleasanton, Calif., 39-40_79

Ela Anacona, Argentina, 42-37_79

Tiffany Le, Covina, Calif., 41-38_79

Lauryn Nguyen, Seattle, 41-38_79

Elizabeth Caldarelli, Scottsdale, Ariz., 37-42_79

Britta Snyder, Ames, Iowa, 36-43_79

McKinley Cunningham, Clarksville, Tenn., 39-40_79

Annie Kim, Howey-In-The-Hills, Fla., 41-38_79

Bailey Shoemaker, West Edmeston, N.Y., 37-42_79

Symran Shah, Carrollton, Texas, 39-40_79

Kelly Su, Scottsdale, Ariz., 40-40_80

Zhiying Zhou, Canada, 41-39_80

Abbey Daniel, Covington, La., 41-39_80

Sophia Yoemans, Red Wing, Minn., 39-41_80

Alexsandra Lapple, Ridgefield, Conn., 38-42_80

Pinya Pipatjarasgit, Sylvania, Ohio, 38-42_80

Christine Shao, Green Brook, N.J., 39-41_80

Serena Shah, Carrollton, Texas, 41-39_80

Sifan He, China, 40-40_80

Libby Winans, Richardson, Texas, 41-39_80

Nthenya Maithya, Modesto, Calif., 37-44_81

Jasmine Chen, Pleasanton, Calif., 40-41_81

Jacquelyn Galloway, Rio Rancho, N.M., 41-40_81

Isabella Rawl, Lexington, S.C., 43-38_81

Sydney Staton, Fort Smith, Ark., 40-42_82

Mary Scott Wolfe, Beaverton, Ore., 41-41_82

Ellie Roth, Plano, Texas, 44-39_83

Catherine Batang, South San Francisco, Calif., 47-36_83

Junia Louise Gabasa, Philippines, 40-43_83

Payton Fehringer, Pocatello, Idaho, 43-41_84

Morgan Ryan, Centennial, Colo., 39-45_84

Kaitlyn Lee, Scarsdale, N.Y., 40-44_84

Jordan Cornelius, Bethesda, Md., 38-47_85

Ramya Meenakshisundaram, Jacksonville, Fla., 45-40_85

Speedy Kent, Mequon, Wis., 44-41_85

Julia Garcia, Temple, Texas, 43-42_85

Sofia Young, Benicia, Calif., 39-46_85

Michelle Chang, Diamond Bar, Calif., 45-40_85

Lacey Uchida, Hilo, Hawaii, 44-42_86

Maddie Jun, Mountain View, Calif., 43-43_86

Bailee Tayles, Scottsdale, Ariz., 46-40_86

Sydney Yermish, Wynnewood, Pa., 42-44_86

Iris Cao, Duluth, Ga., 43-45_88

Meghan Vogt, Broomfield, Colo., 41-47_88

Kristin Jamieson, Hillsboro, Ohio, 45-43_88

Coco Pei, Canada, 47-41_88

Sarah Hauenstein, Wheaton, Ill., 48-41_89

Madison Spiess, New Albany, Ohio, 42-47_89

Jenna Teeter, Carl Junction, Mo., 45-45_90

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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