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The Associated Press
 
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USGA-US Senior Women’s Open Par Scores

July 13, 2018 10:11 pm
 
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Friday
At Chicago Golf Club
Wheaton Ill.
Purse: $1 million
Yardage: 6279; Par: 73
Second Round
(a-amateur)
Trish Johnson 71-71—142 -4
Laura Davies 71-71—142 -4
Juli Inkster 73-72—145 -1
Danielle Ammaccapane 75-71—146 E
Yuko Saito 76-71—147 +1
Barb Mucha 74-73—147 +1
Liselotte Neumann 71-76—147 +1
Elaine Crosby 70-78—148 +2
Barb Moxness 76-72—148 +2
a-Patricia Ehrhart 75-74—149 +3
Susie Redman 74-75—149 +3
Marilyn Lovander 73-76—149 +3
Alicia Dibos 73-76—149 +3
Rosie Jones 77-73—150 +4
Missie Berteotti 76-74—150 +4
Suzy Green-Roebuck 75-75—150 +4
Kristi Albers 78-72—150 +4
Lorie Kane 76-74—150 +4
Barb Bunkowsky 77-74—151 +5
Michele Redman 78-73—151 +5
Cathy Johnston-Forbes 79-72—151 +5
Helen Alfredsson 72-79—151 +5
Tammie Green Parker 76-75—151 +5
Jamie Fischer 74-77—151 +5
Suzanne Strudwick 74-78—152 +6
a-Ellen Port 79-74—153 +7
a-Martha Leach 78-75—153 +7
Hollis Stacy 77-76—153 +7
Maggie Will 80-73—153 +7
Laurel Kean 80-74—154 +8
Lisa Grimes 74-81—155 +9
Nanci Bowen 80-75—155 +9
Lisa DePaulo 80-75—155 +9
Jean Bartholomew 73-82—155 +9
Betsy King 78-77—155 +9
Christa Johnson 76-79—155 +9
Nancy Taylor 74-82—156 +10
Jenny Lidback 77-79—156 +10
a-Kathy Kurata 75-81—156 +10
Sofia Gronberg Whitmore 80-76—156 +10
Cindy Figg-Currier 78-78—156 +10
Martha Nause 74-82—156 +10
Pat Bradley 78-78—156 +10
Jane Crafter 82-74—156 +10
a-Sue Wooster 81-76—157 +11
Carolyn Hill 79-78—157 +11
Eriko Gejo 79-78—157 +11
Cathy Panton-Lewis 78-79—157 +11
Amy Alcott 77-80—157 +11
Becky Iverson 77-81—158 +12
a-Marie-Therese Torti 76-82—158 +12
Laurie Brower 83-75—158 +12
a-Akemi Nakata Khaiat 78-80—158 +12
Jane Geddes 80-78—158 +12
Kay Cockerill 74-84—158 +12
Failed to Qualify
Cindy Rarick 80-79—159 +13
Suzy Whaley 77-82—159 +13
a-Marilyn Hardy 82-77—159 +13
Laura Shanahan Rowe 78-81—159 +13
Jan Stephenson 77-82—159 +13
Lori Atsedes 81-78—159 +13
Dana Dormann 78-82—160 +14
Laurie Rinker 82-78—160 +14
Alison Nicholas 80-80—160 +14
Cheryl Fox 86-74—160 +14
Nancy Scranton 79-81—160 +14
Kris Tschetter 82-78—160 +14
a-Janet Moore 80-81—161 +15
Sherry Andonian-Smith 80-81—161 +15
a-Judith Kyrinis 79-82—161 +15
a-Liz Waynick 80-81—161 +15
a-Maggie Leef 78-83—161 +15
a-Therese Quinn 77-84—161 +15
a-Mary Jane Hiestand 80-82—162 +16
Marlene Davis 78-84—162 +16
a-Lara Tennant 85-77—162 +16
Dana Bates 85-77—162 +16
Hiromi Kobayashi 82-80—162 +16
JoAnne Carner 79-83—162 +16
Kaori Shimura 79-83—162 +16
a-Leigh Klasse 81-81—162 +16
Laura Baugh 83-80—163 +17
Kathryn Imrie 84-79—163 +17
Annette DeLuca 84-79—163 +17
Donna Andrews 84-79—163 +17
Janie Sirmons 83-81—164 +18
Sue Ginter 83-81—164 +18
Debby Murphy 81-84—165 +19
a-Evelyn Orley 85-80—165 +19
a-Helene Chartrand 81-84—165 +19
Joy Bonhurst 85-81—166 +20
Holly Vaughn 85-81—166 +20
Angela Aulenti 80-87—167 +21
a-Laura Carson 84-83—167 +21
a-Brenda Pictor 84-84—168 +22
Sally Austin 82-86—168 +22
a-Tina Barker 82-86—168 +22
Lauri Merten 85-83—168 +22
C.J. Reeves 81-87—168 +22
Patricia Beliard 82-86—168 +22
a-Kelley Nittoli 85-83—168 +22
a-M.K. Thanos-Zordani 82-86—168 +22
Loretta Young 87-82—169 +23
a-Susan West 84-86—170 +24
a-Cindy McConnell 82-88—170 +24
Debby King 85-85—170 +24
Anne Marie Palli 86-85—171 +25
a-Terrill Samuel 84-88—172 +26
a-Macarena Campomanes 85-88—173 +27
Jane Blalock 84-90—174 +28
Joanne Foreman 86-89—175 +29
Judy Dickinson 87-88—175 +29
Alice Miller 90-88—178 +32
Sally Little 87-91—178 +32
Sandra Palmer 92-90—182 +36
Jerilyn Britz 94-90—184 +38
a-Julie Wirth 94-92—186 +40
Murle Breer 93—102—195 +49
a-Maureen Sheehan 105-91—196 +50
Luanne Cherney 87—WD

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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