USGA-US Senior Women’s Open Par Scores

|Friday
|At Chicago Golf Club
|Wheaton Ill.
|Purse: $1 million
|Yardage: 6279; Par: 73
|Second Round
|(a-amateur)
|Trish Johnson
|71-71—142
|-4
|Laura Davies
|71-71—142
|-4
|Juli Inkster
|73-72—145
|-1
|Danielle Ammaccapane
|75-71—146
|E
|Yuko Saito
|76-71—147
|+1
|Barb Mucha
|74-73—147
|+1
|Liselotte Neumann
|71-76—147
|+1
|Elaine Crosby
|70-78—148
|+2
|Barb Moxness
|76-72—148
|+2
|a-Patricia Ehrhart
|75-74—149
|+3
|Susie Redman
|74-75—149
|+3
|Marilyn Lovander
|73-76—149
|+3
|Alicia Dibos
|73-76—149
|+3
|Rosie Jones
|77-73—150
|+4
|Missie Berteotti
|76-74—150
|+4
|Suzy Green-Roebuck
|75-75—150
|+4
|Kristi Albers
|78-72—150
|+4
|Lorie Kane
|76-74—150
|+4
|Barb Bunkowsky
|77-74—151
|+5
|Michele Redman
|78-73—151
|+5
|Cathy Johnston-Forbes
|79-72—151
|+5
|Helen Alfredsson
|72-79—151
|+5
|Tammie Green Parker
|76-75—151
|+5
|Jamie Fischer
|74-77—151
|+5
|Suzanne Strudwick
|74-78—152
|+6
|a-Ellen Port
|79-74—153
|+7
|a-Martha Leach
|78-75—153
|+7
|Hollis Stacy
|77-76—153
|+7
|Maggie Will
|80-73—153
|+7
|Laurel Kean
|80-74—154
|+8
|Lisa Grimes
|74-81—155
|+9
|Nanci Bowen
|80-75—155
|+9
|Lisa DePaulo
|80-75—155
|+9
|Jean Bartholomew
|73-82—155
|+9
|Betsy King
|78-77—155
|+9
|Christa Johnson
|76-79—155
|+9
|Nancy Taylor
|74-82—156
|+10
|Jenny Lidback
|77-79—156
|+10
|a-Kathy Kurata
|75-81—156
|+10
|Sofia Gronberg Whitmore
|80-76—156
|+10
|Cindy Figg-Currier
|78-78—156
|+10
|Martha Nause
|74-82—156
|+10
|Pat Bradley
|78-78—156
|+10
|Jane Crafter
|82-74—156
|+10
|a-Sue Wooster
|81-76—157
|+11
|Carolyn Hill
|79-78—157
|+11
|Eriko Gejo
|79-78—157
|+11
|Cathy Panton-Lewis
|78-79—157
|+11
|Amy Alcott
|77-80—157
|+11
|Becky Iverson
|77-81—158
|+12
|a-Marie-Therese Torti
|76-82—158
|+12
|Laurie Brower
|83-75—158
|+12
|a-Akemi Nakata Khaiat
|78-80—158
|+12
|Jane Geddes
|80-78—158
|+12
|Kay Cockerill
|74-84—158
|+12
|Failed to Qualify
|Cindy Rarick
|80-79—159
|+13
|Suzy Whaley
|77-82—159
|+13
|a-Marilyn Hardy
|82-77—159
|+13
|Laura Shanahan Rowe
|78-81—159
|+13
|Jan Stephenson
|77-82—159
|+13
|Lori Atsedes
|81-78—159
|+13
|Dana Dormann
|78-82—160
|+14
|Laurie Rinker
|82-78—160
|+14
|Alison Nicholas
|80-80—160
|+14
|Cheryl Fox
|86-74—160
|+14
|Nancy Scranton
|79-81—160
|+14
|Kris Tschetter
|82-78—160
|+14
|a-Janet Moore
|80-81—161
|+15
|Sherry Andonian-Smith
|80-81—161
|+15
|a-Judith Kyrinis
|79-82—161
|+15
|a-Liz Waynick
|80-81—161
|+15
|a-Maggie Leef
|78-83—161
|+15
|a-Therese Quinn
|77-84—161
|+15
|a-Mary Jane Hiestand
|80-82—162
|+16
|Marlene Davis
|78-84—162
|+16
|a-Lara Tennant
|85-77—162
|+16
|Dana Bates
|85-77—162
|+16
|Hiromi Kobayashi
|82-80—162
|+16
|JoAnne Carner
|79-83—162
|+16
|Kaori Shimura
|79-83—162
|+16
|a-Leigh Klasse
|81-81—162
|+16
|Laura Baugh
|83-80—163
|+17
|Kathryn Imrie
|84-79—163
|+17
|Annette DeLuca
|84-79—163
|+17
|Donna Andrews
|84-79—163
|+17
|Janie Sirmons
|83-81—164
|+18
|Sue Ginter
|83-81—164
|+18
|Debby Murphy
|81-84—165
|+19
|a-Evelyn Orley
|85-80—165
|+19
|a-Helene Chartrand
|81-84—165
|+19
|Joy Bonhurst
|85-81—166
|+20
|Holly Vaughn
|85-81—166
|+20
|Angela Aulenti
|80-87—167
|+21
|a-Laura Carson
|84-83—167
|+21
|a-Brenda Pictor
|84-84—168
|+22
|Sally Austin
|82-86—168
|+22
|a-Tina Barker
|82-86—168
|+22
|Lauri Merten
|85-83—168
|+22
|C.J. Reeves
|81-87—168
|+22
|Patricia Beliard
|82-86—168
|+22
|a-Kelley Nittoli
|85-83—168
|+22
|a-M.K. Thanos-Zordani
|82-86—168
|+22
|Loretta Young
|87-82—169
|+23
|a-Susan West
|84-86—170
|+24
|a-Cindy McConnell
|82-88—170
|+24
|Debby King
|85-85—170
|+24
|Anne Marie Palli
|86-85—171
|+25
|a-Terrill Samuel
|84-88—172
|+26
|a-Macarena Campomanes
|85-88—173
|+27
|Jane Blalock
|84-90—174
|+28
|Joanne Foreman
|86-89—175
|+29
|Judy Dickinson
|87-88—175
|+29
|Alice Miller
|90-88—178
|+32
|Sally Little
|87-91—178
|+32
|Sandra Palmer
|92-90—182
|+36
|Jerilyn Britz
|94-90—184
|+38
|a-Julie Wirth
|94-92—186
|+40
|Murle Breer
|93—102—195
|+49
|a-Maureen Sheehan
|105-91—196
|+50
|Luanne Cherney
|87—WD
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