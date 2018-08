USGA-US Senior Women’s Open Scores

By The Associated Press

Saturday At Chicago Golf Club Wheaton Ill. Purse: $1 million Yardage: 6,279; Par: 73 Third Round (a-amateur) Laura Davies 71-71-66—208 Juli Inkster 73-72-68—213 Trish Johnson 71-71-73—215 Danielle Ammaccapane 75-71-71—217 Barb Mucha 74-73-73—220 Yuko Saito 76-71-73—220 Rosie Jones 77-73-71—221 Barb Moxness 76-72-74—222 Liselotte Neumann 71-76-76—223 Helen Alfredsson 72-79-73—224 Suzy Green-Roebuck 75-75-74—224 Alicia Dibos 73-76-75—224 Elaine Crosby 70-78-76—224 a-Martha Leach 78-75-72—225 Michele Redman 78-73-74—225 Marilyn Lovander 73-76-76—225 Susie Redman 74-75-76—225 Barb Bunkowsky 77-74-75—226 Cathy Johnston-Forbes 79-72-76—227 Kristi Albers 78-72-77—227 Missie Berteotti 76-74-77—227 Suzanne Strudwick 74-78-76—228 Jamie Fischer 74-77-77—228 a-Patricia Ehrhart 75-74-79—228 a-Ellen Port 79-74-76—229 Jenny Lidback 77-79-73—229 Laurel Kean 80-74-76—230 Maggie Will 80-73-77—230 Hollis Stacy 77-76-77—230 Tammie Green Parker 76-75-79—230 Lisa Grimes 74-81-76—231 Jean Bartholomew 73-82-76—231 Lorie Kane 76-74-81—231 Carolyn Hill 79-78-74—231 Christa Johnson 76-79-77—232 Nanci Bowen 80-75-78—233 Martha Nause 74-82-77—233 Jane Crafter 82-74-77—233 a-Kathy Kurata 75-81-79—235 Cindy Figg-Currier 78-78-79—235 a-Sue Wooster 81-76-78—235 Eriko Gejo 79-78-78—235 Becky Iverson 77-81-77—235 Amy Alcott 77-80-78—235 Lisa DePaulo 80-75-81—236 Nancy Taylor 74-82-80—236 Sofia Gronberg Whitmore 80-76-80—236 a-Akemi Nakata Khaiat 78-80-78—236 Pat Bradley 78-78-81—237 Betsy King 78-77-83—238 Kay Cockerill 74-84-80—238 Cathy Panton-Lewis 78-79-83—240 a-Marie-Therese Torti 76-82-83—241 Jane Geddes 80-78-84—242 Laurie Brower 83-75-86—244

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.