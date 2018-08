USGA-US Senior Women’s Open Scores

By The Associated Press

Thursday At Chicago Golf Club Wheaton, Ill. Purse: $1 million Yardage: 6,279; Par: 73 (36-37) First Round (a-amateur) Elaine Crosby 36-34—70 Trish Johnson 36-35—71 Liselotte Neumann 35-36—71 Laura Davies 37-34—71 Helen Alfredsson 35-37—72 Jean Bartholomew 36-37—73 Juli Inkster 36-37—73 Marilyn Lovander 40-33—73 Alicia Dibos 36-37—73 Susie Redman 37-37—74 Suzanne Strudwick 37-37—74 Martha Nause 37-37—74 Barb Mucha 38-36—74 Kay Cockerill 37-37—74 Jamie Fischer 36-38—74 Lisa Grimes 37-37—74 Nancy Taylor 36-38—74 Danielle Ammaccapane 37-38—75 a-Kathy Kurata 37-38—75 a-Patricia Ehrhart 37-38—75 Suzy Green-Roebuck 37-38—75 Tammie Green Parker 38-38—76 Lorie Kane 39-37—76 Christa Johnson 39-37—76 Barb Moxness 37-39—76 Missie Berteotti 38-38—76 Yuko Saito 36-40—76 a-Marie-Therese Torti 40-36—76 Hollis Stacy 39-38—77 Amy Alcott 39-38—77 a-Therese Quinn 38-39—77 Jan Stephenson 37-40—77 Barb Bunkowsky 38-39—77 Suzy Whaley 38-39—77 Rosie Jones 37-40—77 Jenny Lidback 38-39—77 Becky Iverson 37-40—77 Laura Shanahan Rowe 39-39—78 a-Martha Leach 36-42—78 Cindy Figg-Currier 40-38—78 Cathy Panton-Lewis 40-38—78 Pat Bradley 38-40—78 Betsy King 39-39—78 a-Akemi Nakata Khaiat 38-40—78 Dana Dormann 38-40—78 Michele Redman 36-42—78 Marlene Davis 37-41—78 Kristi Albers 38-40—78 a-Maggie Leef 38-40—78 JoAnne Carner 43-36—79 a-Ellen Port 36-43—79 Nancy Scranton 39-40—79 Kaori Shimura 39-40—79 Carolyn Hill 37-42—79 Eriko Gejo 42-37—79 Cathy Johnston-Forbes 39-40—79 a-Judith Kyrinis 41-38—79 Maggie Will 40-40—80 Jane Geddes 39-41—80 Laurel Kean 38-42—80 Cindy Rarick 42-38—80 Nanci Bowen 40-40—80 a-Mary Jane Hiestand 38-42—80 Lisa DePaulo 38-42—80 a-Janet Moore 39-41—80 Sherry Andonian-Smith 42-38—80 Alison Nicholas 40-40—80 Sofia Gronberg Whitmore 39-41—80 a-Liz Waynick 38-42—80 Angela Aulenti 38-42—80 a-Helene Chartrand 40-41—81 C.J. Reeves 39-42—81 a-Leigh Klasse 39-42—81 Lori Atsedes 41-40—81 a-Sue Wooster 39-42—81 Debby Murphy 41-40—81 a-Cindy McConnell 41-41—82 Kris Tschetter 44-38—82 Patricia Beliard 41-41—82 a-M.K. Thanos-Zordani 43-39—82 Jane Crafter 39-43—82 a-Marilyn Hardy 42-40—82 Sally Austin 41-41—82 Laurie Rinker 41-41—82 a-Tina Barker 40-42—82 Hiromi Kobayashi 43-39—82 Laurie Brower 42-41—83 Laura Baugh 40-43—83 Janie Sirmons 39-44—83 Sue Ginter 41-42—83 a-Laura Carson 41-43—84 Jane Blalock 38-46—84 Donna Andrews 38-46—84 a-Terrill Samuel 42-42—84 a-Susan West 42-42—84 a-Brenda Pictor 46-38—84 Kathryn Imrie 42-42—84 Annette DeLuca 41-43—84 a-Macarena Campomanes 43-42—85 a-Kelley Nittoli 40-45—85 Debby King 43-42—85 Joy Bonhurst 41-44—85 a-Lara Tennant 41-44—85 Dana Bates 40-45—85 Holly Vaughn 40-45—85 a-Evelyn Orley 41-44—85 Lauri Merten 42-43—85 Joanne Foreman 40-46—86 Cheryl Fox 41-45—86 Anne Marie Palli 44-42—86 Sally Little 42-45—87 Loretta Young 43-44—87 Judy Dickinson 42-45—87 Luanne Cherney 43-44—87 Alice Miller 45-45—90 Sandra Palmer 43-49—92 Murle Breer 46-47—93 a-Julie Wirth 45-49—94 Jerilyn Britz 44-50—94 a-Maureen Sheehan 52-53—105

