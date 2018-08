Vladimir Guerrero Career Statistics

By The Associated Press

Regular Season Year, Team AB R H HR RBI Avg 1996, Mon 27 2 5 1 1 .185 1997, Mon 325 44 98 11 40 .302 1998, Mon 623 108 202 38 109 .324 1999, Mon 610 102 193 42 131 .316 2000, Mon 571 101 197 44 123 .345 2001, Mon 599 107 184 34 108 .307 2002, Mon 614 106 206 39 111 .336 2003, Mon 394 71 130 25 79 .330 2004, Ana 612 124 206 39 126 .337 2005, LAA 520 95 165 32 108 .317 2006, LAA 607 92 200 33 116 .329 2007, LAA 574 89 186 27 125 .324 2008, LAA 541 85 164 27 91 .303 2009, LAA 383 59 113 15 50 .295 2010, Tex 593 83 178 29 115 .300 2011, Bal 562 60 163 13 63 .290 Totals 8155 1328 2590 449 1496 .318

Playoffs Division Series Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 2004, Bos 12 1 2 1 6 .167 2005, NYY 18 5 6 0 0 .333 2007, Bos 10 0 2 0 0 .200 2008, Bos 15 2 7 0 0 .467 2009, Bos 10 2 4 0 2 .400 2010, Tex 19 2 5 0 1 .263 Totals 84 12 26 1 9 .310

League Championsip Series Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 2005, CWS 20 0 1 0 1 .050 2009, NYY 27 3 10 1 5 .370 2010, NYY 26 2 7 0 3 .269 Totals 73 5 18 1 9 .247

World Series Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 2010, SF 14 0 1 0 2 .071

