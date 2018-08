Web.com-Lecom Health Challenge Scores

By The Associated Press

Sunday At Peek’n Peak Resort (Upper Course) Findley Lake, N.Y. Purse: $600,000 Yardage: 7,088; Par: 72 Final Nelson Ledesma, $108,000 68-67-64-67—266 Kyle Jones, $52,800 67-69-63-69—268 Sebastián Muñoz, $52,800 64-69-65-70—268 Mark Blakefield, $26,400 66-71-68-66—271 Hank Lebioda, $26,400 68-65-69-69—271 Oscar Fraustro, $20,850 65-74-66-67—272 Jim Herman, $20,850 69-66-68-69—272 Erik Barnes, $15,000 68-70-67-68—273 Cameron Champ, $15,000 64-71-68-70—273 Trevor Cone, $15,000 68-66-71-68—273 Kramer Hickok, $15,000 66-70-68-69—273 Sungjae Im, $15,000 70-67-68-68—273 Henrik Norlander, $15,000 67-71-68-67—273 Willy Wilcox, $15,000 68-71-65-69—273 Joseph Bramlett, $9,600 69-70-67-68—274 Mark Hubbard, $9,600 69-70-70-65—274 Maverick McNealy, $9,600 71-69-68-66—274 Carlos Ortiz, $9,600 67-69-67-71—274 Tim Wilkinson, $9,600 67-69-68-70—274 Anders Albertson, $6,744 70-66-70-69—275 Jamie Arnold, $6,744 70-66-70-69—275 Steven Ihm, $6,744 67-69-68-71—275 Adam Long, $6,744 70-71-67-67—275 Roger Sloan, $6,744 67-71-64-73—275 Chris Baker, $5,139 70-69-69-68—276 Ryan Brehm, $5,139 71-67-68-70—276 Max Homa, $4,245 69-69-69-70—277 Brock Mackenzie, $4,245 69-68-71-69—277 Dan McCarthy, $4,245 68-70-71-68—277 Chris Naegel, $4,245 70-67-69-71—277 Tag Ridings, $4,245 70-69-70-68—277 José de Jesús Rodríguez, $4,245 69-70-69-69—277 Chad Ramey, $3,660 70-71-67-70—278 Stephen Gangluff, $3,064 71-66-71-71—279 Andrew Svoboda, $3,064 70-69-70-70—279 Josh Teater, $3,064 70-71-71-67—279 Tom Whitney, $3,064 67-70-71-71—279 Seth Fair, $3,064 69-70-67-73—279 Dudley Hart, $3,064 68-65-70-76—279 Ben Taylor, $3,064 69-72-67-71—279 Mark Baldwin, $2,164 73-67-70-70—280 Rhein Gibson, $2,164 67-69-74-70—280 Andres Gonzales, $2,164 68-70-71-71—280 Michael Johnson, $2,164 72-67-70-71—280 Sebastian Cappelen, $2,164 68-68-68-76—280 Max Rottluff, $2,164 70-69-69-72—280 Brady Schnell, $2,164 69-72-65-74—280 Brandon Wu, $0 69-69-70-72—280 Vince Covello, $1,755 71-70-71-69—281 Michael Hebert, $1,755 69-69-74-69—281 Seth Reeves, $1,755 69-70-69-73—281 Chase Wright, $1,755 68-70-69-74—281 Rafael Campos, $1,601 72-68-72-70—282 Doug Letson, $1,601 72-68-73-69—282 Jordan Niebrugge, $1,601 67-71-73-71—282 Brian Richey, $1,601 68-71-73-70—282 Johnny Ruiz, $1,601 73-68-72-69—282 Brandon Matthews, $1,601 71-70-70-71—282 Bhavik Patel, $1,601 66-72-72-72—282 Carlos Sainz Jr, $1,601 70-68-71-73—282 Robby Shelton, $1,601 69-72-66-75—282 Mike Van Sickle, $1,601 71-70-68-73—282 Jared Wolfe, $1,601 70-71-68-73—282 Daniel Mazziotta, $1,512 67-70-70-76—283 Patrick Newcomb, $1,512 71-70-70-72—283 Kevin Stadler, $1,512 72-69-70-72—283 Brian Campbell, $1,476 70-68-76-70—284 Seann Harlingten, $1,476 71-70-73-70—284 Sepp Straka, $1,476 67-74-71-72—284 Connor Arendell, $1,440 70-71-71-73—285 Jimmy Gunn, $1,440 72-68-70-75—285 Max Marsico, $1,440 69-71-73-72—285

