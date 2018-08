Web.com-Lincoln Land Charity Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At Panther Creek CC Springfield, Ill. Purse: $550,000 Yardage: 7,228; Par: 71 Final Anders Albertson, $99,000 66-66-64-63—259 Kramer Hickok, $48,400 66-63-65-67—261 Adam Long, $48,400 65-64-69-63—261 Wes Roach, $26,400 67-65-64-66—262 Cameron Champ, $18,013 64-67-66-67—264 Wyndham Clark, $18,013 70-65-62-67—264 Ben Kohles, $18,013 67-67-62-68—264 Rick Lamb, $18,013 65-65-67-67—264 Scott Langley, $18,013 65-65-67-67—264 Chase Wright, $18,013 69-61-68-66—264 Jamie Arnold, $11,660 64-66-67-68—265 Sam Burns, $11,660 63-67-69-66—265 Billy Kennerly, $11,660 65-67-68-65—265 Kyoung-Hoon Lee, $11,660 66-68-65-66—265 Kyle Reifers, $11,660 64-69-67-65—265 Steven Alker, $7,975 67-65-70-64—266 Joseph Bramlett, $7,975 67-67-64-68—266 Hank Lebioda, $7,975 67-66-67-66—266 Seth Reeves, $7,975 70-66-65-65—266 Josh Teater, $7,975 64-67-69-66—266 Chris Thompson, $7,975 66-70-65-65—266 Sebastian Cappelen, $5,500 66-67-67-67—267 Brandon Crick, $5,500 66-69-64-68—267 Carlos Ortiz, $5,500 62-66-68-71—267 Willy Wilcox, $5,500 69-64-65-69—267 Seth Fair, $4,161 67-68-68-65—268 Rhein Gibson, $4,161 62-67-65-74—268 Rico Hoey, $4,161 66-67-67-68—268 Justin Lower, $4,161 67-68-66-67—268 Ryan Sullivan, $4,161 68-68-65-67—268 Bo Hoag, $3,630 67-68-68-66—269 Albin Choi, $3,011 67-67-67-69—270 Armando Favela, $3,011 69-67-68-66—270 Michael Hebert, $3,011 69-66-65-70—270 Kyle Jones, $3,011 67-68-68-67—270 Doug Letson, $3,011 67-69-65-69—270 Augusto Núñez, $3,011 63-71-67-69—270 Conrad Shindler, $3,011 66-68-69-67—270 Sepp Straka, $3,011 69-67-69-65—270 Mark Anderson, $2,038 65-68-71-67—271 Brad Brunner, $2,038 68-67-68-68—271 Conner Godsey, $2,038 64-68-70-69—271 Nelson Ledesma, $2,038 69-65-69-68—271 Johnny Ruiz, $2,038 70-66-65-70—271 Casey Wittenberg, $2,038 68-65-71-67—271 Michael Arnaud, $2,038 68-67-64-72—271 Adam Svensson, $2,038 67-68-62-74—271 Ryan Brehm, $1,595 69-67-70-66—272 Nick Hardy, $1,595 65-69-67-71—272 Brad Hopfinger, $1,595 68-67-68-69—272 Mark Hubbard, $1,595 66-69-70-67—272 Chip Lynn, $1,595 69-66-67-70—272 Matt Harmon, $1,492 65-71-68-69—273 Alex Kang, $1,492 69-67-69-68—273 Curtis Luck, $1,492 69-65-73-66—273 Scott Pinckney, $1,492 69-66-66-72—273 Martin Trainer, $1,492 67-69-65-72—273 Rafael Campos, $1,436 65-70-70-69—274 Roberto Castro, $1,436 65-69-70-70—274 Robby Shelton, $1,436 69-66-69-70—274 Chris Smith, $1,436 67-69-70-68—274 Oscar Fraustro, $1,386 67-69-70-69—275 Richard Hearden, $1,386 67-69-69-70—275 Maverick McNealy, $1,386 68-67-68-72—275 Bhavik Patel, $1,386 70-65-68-72—275 Tag Ridings, $1,386 67-68-67-73—275 Eric Axley, $1,331 67-69-69-71—276 Vince Covello, $1,331 68-67-71-70—276 Brian Davis, $1,331 70-65-73-68—276 Daniel Mazziotta, $1,331 68-68-71-69—276 Carlos Sainz Jr, $1,331 65-71-67-73—276 Michael Weaver, $1,298 70-66-68-74—278 Luke Guthrie, $1,282 65-71-73-70—279 Steve Marino, $1,282 68-65-74-72—279 Tim Wilkinson, $1,265 68-68-72-72—280 Christian Brand, $1,254 68-66-72-75—281

