Web.com Tour _ Pinnacle Bank Championship Scores

By The Associated Press

Saturday At The Club at Indian Creek Omaha, Neb. Purse: $600,000 Yardage: 7,581; Par 71 Third Round Dawie van der Walt 66-66-69—201 David Skinns 68-66-69—203 Sungjae Im 65-67-71—203 Sean Kelly 73-67-64—204 Chad Ramey 70-68-66—204 Brian Richey 68-68-68—204 Sam Burns 69-66-69—204 Kramer Hickok 67-66-71—204 Conner Godsey 72-69-64—205 Joseph Bramlett 69-69-67—205 Wade Binfield 69-67-69—205 Adam Svensson 69-68-68—205 Erik Barnes 68-66-71—205 Brock Mackenzie 69-64-72—205 Dan McCarthy 70-70-66—206 Chase Wright 67-72-67—206 Nick Rousey 71-70-66—207 Jack Maguire 70-70-67—207 Kyoung-Hoon Lee 71-69-67—207 Mark Anguiano 69-71-67—207 Bio Kim 73-67-67—207 Vince Covello 73-67-67—207 John Chin 68-71-68—207 Roberto Castro 71-68-68—207 Wes Roach 68-71-68—207 Jim Herman 69-68-70—207 Jonathan Hodge 69-68-70—207 Scott Pinckney 67-69-71—207 Curtis Thompson 67-68-72—207 Brandon Matthews 68-66-73—207 Ben Taylor 69-72-67—208 Sebastian Cappelen 73-68-67—208 Grant Leaver 72-68-68—208 Mark Anderson 71-69-68—208 Mark Baldwin 69-70-69—208 Doug Letson 70-69-69—208 Mark Hubbard 69-69-70—208 Rico Hoey 69-69-70—208 Fernando Mechereffe 70-67-71—208 Mike Van Sickle 68-69-71—208 Roger Sloan 69-67-72—208 J.T. Griffin 72-68-69—209 Jordan Russell 74-66-69—209 Adam Long 69-70-70—209 Roland Thatcher 67-72-70—209 Justin Hicks 67-72-70—209 Armando Favela 69-70-70—209 Jared Wolfe 68-70-71—209 Bo Hoag 70-67-72—209 Derek Ernst 66-70-73—209 Adam Webb 69-67-73—209 Kyle Reifers 69-72-69—210 Alex Prugh 71-70-69—210 Chris Thompson 70-71-69—210 Scott Gutschewski 71-69-70—210 Trevor Cone 70-70-70—210 Donald Constable 72-67-71—210 Max McGreevy 71-70-70—211 Steven Alker 69-72-70—211 Kyle Jones 72-68-71—211 Brandon Crick 71-69-71—211 Henrik Norlander 70-69-72—211 Jim Knous 70-68-73—211 Brad Hopfinger 73-68-71—212 Stuart Macdonald 74-67-71—212 Vince India 70-70-72—212 Chris Baker 72-68-72—212 William Kropp 66-75-72—213 Gerardo Ruiz 71-70-72—213 Matt Ryan 71-70-72—213 Luke Guthrie 71-69-73—213 Christian Brand 68-71-74—213 Andre Metzger 66-72-75—213 Carlos Sainz Jr 67-70-77—214 Casey Wittenberg 71-70-74—215 Kevin Lucas 70-70-75—215 Andres Gonzales 68-73-75—216 Hank Lebioda 67-71-78—216 Ray Beaufils 71-69-77—217 Michael Buttacavoli 69-71-78—218

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.