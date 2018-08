Web.com Tour Money Leaders

By The Associated Press

Through July 8 Trn Money 1. Sungjae Im 17 $316,288 2. Scott Langley 15 $271,745 3. Kyoung-Hoon Lee 16 $241,815 4. Sebastian Muñoz 16 $213,318 5. Chase Wright 17 $196,804 6. Adam Svensson 16 $187,607 7. Wyndham Clark 15 $185,600 8. Jose de Jesus Rodriguez 16 $182,273 9. Anders Albertson 15 $178,947 10. Joey Garber 17 $168,868 11. Sam Burns 9 $168,744 12. Julian Etulain 16 $159,021 13. Brady Schnell 17 $158,642 14. Ben Taylor 15 $157,223 15. Hank Lebioda 17 $156,012 16. Carlos Ortiz 15 $151,641 17. Roberto Castro 10 $141,467 18. Adam Long 17 $140,776 19. Michael Arnaud 8 $139,001 20. Wes Roach 16 $138,852 21. Taylor Moore 15 $135,949 22. Kevin Dougherty 17 $134,351 23. Eric Axley 13 $133,519 24. Nelson Ledesma 15 $133,391 25. Kramer Hickok 17 $131,701 26. Cameron Davis 8 $129,831 27. Cameron Champ 14 $123,991 28. Joseph Bramlett 13 $122,693 29. Martin Trainer 12 $121,310 30. Josh Teater 17 $119,883 31. Kyle Jones 17 $115,881 32. Rhein Gibson 17 $115,421 33. Alex Prugh 17 $112,427 34. Ben Kohles 16 $111,606 35. John Chin 15 $107,011 36. Willy Wilcox 14 $105,741 37. Robby Shelton 13 $102,571 38. Stephan Jaeger 2 $99,000 39. Justin Hueber 15 $98,590 40. Rafael Campos 15 $98,199 41. Dan McCarthy 14 $97,730 42. Edward Loar 15 $93,350 43. Michael Johnson 17 $92,349 44. Mark Anderson 15 $90,124 45. Scott Pinckney 14 $88,521 46. Brett Drewitt 17 $85,300 47. Maverick McNealy 11 $82,511 48. Erik Barnes 17 $80,209 49. Ryan Yip 16 $78,519 50. Henrik Norlander 15 $78,413

