Web.Com Tour-Utah Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At Oakridge Country Club Farmington, Utah Purse: $700,000 Yardage: 7,045; Par: 71 Final Cameron Champ, $126,000 61-64-67-68—260 Steven Ihm, $75,600 63-65-68-65—261 Sam Burns, $47,600 67-63-68-64—262 Erik Barnes, $30,800 65-66-66-66—263 Jim Knous, $30,800 65-64-62-72—263 Andres Gonzales, $23,450 67-66-61-70—264 Sebastián Muñoz, $23,450 66-66-66-66—264 Bhavik Patel, $23,450 65-64-65-70—264 Jimmy Stanger, $19,600 67-66-66-66—265 Martin Trainer, $19,600 63-71-67-64—265 Joseph Bramlett, $15,400 67-68-67-64—266 Brandon Crick, $15,400 70-66-64-66—266 Luke Guthrie, $15,400 63-67-66-70—266 Kyle Jones, $15,400 69-63-67-67—266 Wade Binfield, $12,250 66-70-69-62—267 Nick Rousey, $12,250 66-71-65-65—267 Sebastian Cappelen, $9,160 68-67-65-68—268 Derek Ernst, $9,160 64-69-67-68—268 Julián Etulain, $9,160 66-70-67-65—268 Matt Fast, $9,160 72-63-66-67—268 Joey Garber, $9,160 66-65-68-69—268 Nelson Ledesma, $9,160 70-67-66-65—268 Kevin Lucas, $9,160 71-65-70-62—268 Patrick Fishburn, $5,381 67-67-68-67—269 Seann Harlingten, $5,381 68-68-67-66—269 Rico Hoey, $5,381 66-69-66-68—269 Mark Hubbard, $5,381 67-66-68-68—269 Carlos Ortiz, $5,381 66-67-69-67—269 Dawie van der Walt, $5,381 68-67-68-66—269 Steven Alker, $5,381 66-69-65-69—269 Trevor Cone, $5,381 66-65-66-72—269 Scott Pinckney, $5,381 67-66-67-69—269 Anders Albertson, $3,833 65-70-65-70—270 John Chin, $3,833 67-67-69-67—270 Michael Hebert, $3,833 67-69-67-67—270 Hank Lebioda, $3,833 68-69-63-70—270 Max Rottluff, $3,833 67-66-69-68—270 Tom Whitney, $3,833 67-64-70-69—270 Mark Anderson, $2,940 69-67-69-66—271 Kevin Dougherty, $2,940 68-68-67-68—271 J.T. Griffin, $2,940 66-68-68-69—271 Bo Hoag, $2,940 66-68-67-70—271 Michael Putnam, $2,940 68-68-70-65—271 Michael Johnson, $2,275 67-67-69-69—272 Jin Park, $2,275 68-67-66-71—272 Alejandro Tosti, $2,275 70-67-71-64—272 Tim Wilkinson, $2,275 65-66-69-72—272 Casey Wittenberg, $2,275 68-69-66-69—272 Jacques Blaauw, $1,939 69-64-70-70—273 Mark Blakefield, $1,939 67-68-70-68—273 Rafael Campos, $1,939 68-66-70-69—273 Samuel Del Val, $1,939 66-68-72-67—273 Brad Hopfinger, $1,939 67-69-70-67—273 Justin Hueber, $1,939 69-68-69-67—273 Curtis Luck, $1,939 65-67-69-72—273 Jordan Niebrugge, $1,939 66-69-69-69—273 Roger Sloan, $1,939 68-68-67-70—273 Jared Wolfe, $1,939 68-69-66-70—273 Chris Baker, $1,806 69-68-69-68—274 Hunter Hamrick, $1,806 72-64-69-69—274 Max McGreevy, $1,806 67-68-70-69—274 Wes Roach, $1,806 70-66-69-69—274 Michael Tolladay, $1,806 68-67-71-68—274 Eric Axley, $1,750 68-69-67-71—275 Nyasha Mauchaza, $1,750 67-70-71-67—275 Alex Prugh, $1,750 72-64-70-69—275 Conner Godsey, $1,722 66-69-70-71—276 Ben Taylor, $1,708 67-70-73-67—277 Matt Harmon, $1,694 67-70-69-74—280 Patrick Newcomb, $1,680 67-65-75-75—282

