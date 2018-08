White Sox 10, Royals 1

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 3 0 1 0 1 2 .307 Bonifacio rf 3 0 0 0 1 2 .288 Moustakas 3b 2 0 0 0 1 0 .249 Dozier 3b 1 0 0 0 0 0 .209 Perez dh 4 0 1 0 0 0 .221 Duda 1b 4 0 1 0 0 1 .234 Orlando cf 4 0 0 0 0 1 .172 Gordon lf 3 0 0 0 0 1 .242 Mondesi ss 3 1 2 1 0 0 .250 Butera c 3 0 0 0 0 1 .164 Totals 30 1 5 1 3 8

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Moncada 2b 4 3 3 1 1 0 .238 Sanchez 3b 5 0 1 1 0 3 .256 Abreu dh 3 1 0 0 1 1 .253 Palka lf 4 3 3 2 0 1 .234 Garcia rf 4 1 3 1 0 1 .290 Davidson 1b 4 1 1 0 0 1 .221 Anderson ss 4 1 1 2 0 0 .246 K.Smith c 4 0 1 2 0 0 .318 Engel cf 4 0 0 0 0 1 .218 Totals 36 10 13 9 2 8

Kansas City 000 000 010— 1 5 1 Chicago 202 051 00x—10 13 0

E_Bonifacio (1). LOB_Kansas City 5, Chicago 4. 2B_Merrifield (30), Mondesi (5), Moncada (19), Anderson (13), K.Smith (3). HR_Mondesi (3), off Gomez; Palka (12), off B.Smith; Moncada (12), off Romero. RBIs_Mondesi (11), Moncada (41), Sanchez (42), Palka 2 (32), Garcia (21), Anderson 2 (39), K.Smith 2 (8). SB_Garcia (10).

Runners left in scoring position_Kansas City 3 (Duda, Butera, Dozier); Chicago 3 (Davidson 2, Engel). RISP_Kansas City 1 for 5; Chicago 6 for 9.

Runners moved up_Abreu. LIDP_Sanchez. GIDP_Moustakas.

DP_Kansas City 1 (Bonifacio, Duda); Chicago 1 (Moncada, Sanchez, Davidson).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA B.Smith, L, 0-1 2 3 2 2 0 2 30 5.98 Flynn 2 2 2 2 2 1 36 3.94 Romero 1 6 5 5 0 1 29 12.60 Adam 1 2 1 1 0 3 21 4.43 Sparkman 2 0 0 0 0 1 17 6.75 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito, W, 6-8 6 1-3 2 0 0 3 6 102 6.18 Avilan 2-3 1 0 0 0 0 10 3.95 Gomez 1 2 1 1 0 1 18 6.75 Santiago 1 0 0 0 0 1 10 5.61

WP_Flynn.

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Mike Winters; Second, Tim Timmons; Third, Adam Hamari.

T_2:39. A_23,434 (40,615).

