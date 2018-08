White Sox 9, Blue Jays 5

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Granderson rf 5 1 2 0 0 1 .234 Gurriel Jr. ss 5 0 2 2 0 1 .312 Smoak 1b 5 1 1 0 0 1 .252 Morales dh 5 0 2 1 0 1 .259 Solarte 2b 4 0 1 1 0 0 .234 Hernandez lf 3 0 0 0 1 0 .243 Martin c 3 2 2 1 1 1 .182 Grichuk cf 3 0 1 0 0 1 .218 Drury 3b 4 1 1 0 0 1 .179 Totals 37 5 12 5 2 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Moncada 2b 4 0 0 0 1 2 .228 Sanchez 3b 4 2 1 1 0 2 .249 Abreu 1b 4 1 2 0 0 0 .260 A.Garcia rf 4 1 2 1 0 1 .282 Delmonico lf 3 2 1 1 0 1 .234 Engel cf 0 0 0 0 0 0 .220 Davidson dh 3 0 0 0 0 1 .217 a-Palka ph-dh 1 1 1 2 0 0 .238 Smith c 3 2 2 0 0 0 .309 L.Garcia cf-lf 4 0 2 4 0 1 .286 Anderson ss 4 0 1 0 0 1 .245 Totals 34 9 12 9 1 9

Toronto 121 010 000—5 12 0 Chicago 000 100 26x—9 12 0

a-singled for Davidson in the 8th.

LOB_Toronto 8, Chicago 4. 2B_Smoak (28), Morales (14), Abreu (29). 3B_L.Garcia (4). HR_Martin (8), off Giolito; Sanchez (6), off Petricka; Delmonico (3), off Clippard. RBIs_Gurriel Jr. 2 (20), Morales (35), Solarte (53), Martin (20), Sanchez (43), A.Garcia (24), Delmonico (11), L.Garcia 4 (27), Palka 2 (37). SB_Moncada (11). CS_Solarte (2).

Runners left in scoring position_Toronto 3 (Morales, Hernandez, Martin); Chicago 2 (Moncada, Abreu). RISP_Toronto 4 for 12; Chicago 4 for 9.

Advertisement

Runners moved up_Smoak, Morales, Solarte. GIDP_Drury, Delmonico, Anderson.

DP_Toronto 2 (Drury, Solarte, Smoak), (Gurriel Jr., Smoak); Chicago 1 (Anderson, Moncada, Abreu).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Axford 3 1 0 0 0 3 38 4.41 Petricka 2 3 1 1 0 2 24 4.63 Loup 2-3 1 0 0 0 1 13 4.67 Clippard 1 1-3 3 2 2 0 2 30 3.81 J.Garcia, H, 1 1-3 1 2 2 1 0 14 5.88 Tepera, L, 5-4, BS, 6-13 0 3 4 4 0 0 17 3.59 Drake 2-3 0 0 0 0 1 11 7.57 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito 4 1-3 9 5 5 1 3 94 6.26 Danish 1 2-3 1 0 0 0 1 24 0.00 Cedeno 1 1 0 0 1 1 22 1.17 Minaya, W, 1-2 1 1 0 0 0 1 10 4.35 Fry 1 0 0 0 0 1 12 3.66

Tepera pitched to 5 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Clippard 1-0, Tepera 2-2, Drake 1-0, Danish 1-0. HBP_Danish (Grichuk), Tepera 2 (Delmonico,Smith). WP_Clippard.

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Brian O’Nora; Second, Fieldin Culbreth; Third, CB Bucknor.

T_3:11. A_29,442 (40,615).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.