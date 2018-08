Whitecaps-United, Sums

By The Associated Press

Vancouver 0 1—1 D.C. United 1 2—3

First half_1, D.C. United, Asad, 8 (Stieber), 27th minute.

Second half_2, D.C. United, Arriola, 3 (Stieber), 69th. 3, D.C. United, Arriola, 4 (Rooney), 80th. 4, Vancouver, Davies, 3, 95th.

Goalies_Vancouver, Brian Rowe; D.C. United, David Ousted.

Yellow Cards_Arriola, D.C. United, 12th; Brillant, D.C. United, 31st; Juarez, Vancouver, 39th; Martins, Vancouver, 62nd.

Referee_Chico Grajeda. Assistant Referees_Adam Wienckowski, Kathryn Nesbitt. 4th Official_JC Rivero.

A_20,504 (20,504)

Lineups

Vancouver_Brian Rowe; Jose Aja, Sean Franklin (Jake Nerwinski, 67th), Doneil Henry, Efrain Juarez; Marcel De Jong, Felipe Martins (Ali Ghazal, 72nd), Jordon Mutch (Nicolas Mezquida, 72nd); Alphonso Davies, Kei Kamara, Yordy Reyna.

D.C. United_David Ousted; Steve Birnbaum, Frederic Brillant, Oniel Fisher, Joseph Mora; Luciano Acosta, Paul Arriola (Ian Harkes, 84th), Yamil Asad (Russell Canouse, 89th), Chris Durkin, Zoltan Stieber; Darren Mattocks (Wayne Rooney, 58th).

