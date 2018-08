Wimbledon Women’s Champions

By The Associated Press

2018 — Angelique Kerber

2017 — Garbine Muguruza

2016 — Serena Williams

2015 — Serena Williams

2014 — Petra Kvitova

2013 — Marion Bartoli

2012 — Serena Williams

2011 — Petra Kvitova

2010 — Serena Williams

2009 — Serena Williams

2008 — Venus Williams

2007 — Venus Williams

2006 — Amelie Mauresmo

2005 — Venus Williams

2004 — Maria Sharapova

2003 — Serena Williams

2002 — Serena Williams

2001 — Venus Williams

2000 — Venus Williams

1999 — Lindsay Davenport

1998 — Jana Novotna

1997 — Martina Hingis

1996 — Steffi Graf

1995 — Steffi Graf

1994 — Conchita Martinez

1993 — Steffi Graf

1992 — Steffi Graf

1991 — Steffi Graf

1990 — Martina Navratilova

1989 — Steffi Graf

1988 — Steffi Graf

1987 — Martina Navratilova

1986 — Martina Navratilova

1985 — Martina Navratilova

1984 — Martina Navratilova

1983 — Martina Navratilova

1982 — Martina Navratilova

1981 — Chris Evert Lloyd

1980 — Evonne Goolagong Cawley

1979 — Martina Navratilova

1978 — Martina Navratilova

1977 — Virginia Wade

1976 — Chris Evert

1975 — Billie Jean King

1974 — Chris Evert

1973 — Billie Jean King

1972 — Billie Jean King

1971 — Evonne Goolagong

1970 — Margaret Court

1969 — Ann Haydon Jones

1968 — Billie Jean King

1967 — Billie Jean King

1966 — Billie Jean King

1965 — Margaret Smith

1964 — Maria Bueno

1963 — Margaret Smith

1962 — Karen Hantze Susman

1961 — Angela Mortimer

1960 — Maria Bueno

1959 — Maria Bueno

1958 — Althea Gibson

1957 — Althea Gibson

1956 — Shirley Fry

1955 — Louise Brough

1954 — Maureen Connolly

1953 — Maureen Connolly

1952 — Maureen Connolly

1951 — Doris Hart

1950 — Louise Brough

1949 — Louise Brough

1948 — Louise Brough

1947 — Margaret Osborne

1946 — Pauline Betz

1940-45 — Not held

1939 — Alice Marble

1938 — Helen Wills Moody

1937 — Dorothy Round

1936 — Helen Jacobs

1935 — Helen Wills Moody

1934 — Dorothy Round

1933 — Helen Wills Moody

1932 — Helen Wills Moody

1931 — Cilly Aussen

1930 — Helen Wills Moody

1929 — Helen Wills

1928 — Helen Wills

1927 — Helen Wills

1926 — Kitty McKane Godfree

1925 — Suzanne Lenglen

1924 — Kitty McKane

1923 — Suzanne Lenglen

1922 — Suzanne Lenglen

1921 — Suzanne Lenglen

1920 — Suzanne Lenglen

1919 — Suzanne Lenglen

1915-18 — Not Held

1914 — Dorothea Douglass Chambers

1913 — Dorothea Douglass Chambers

1912 — Ethel Thomson Larcombe

1911 — Dorothea Douglass Chambers

1910 — Dorothea Douglass Chambers

1909 — Dora Boothby

1908 — Charlotte Cooper Sterry

1907 — May Sutton

1906 — Dorothea Douglass

1905 — May Sutton

1904 — Dorothea Douglass

1903 — Dorothea Douglass

1902 — Muriel Robb

1901 — Charlotte Cooper Sterry

1900 — Blanche Bingley Hillyard

1899 — Blanche Bingley Hillyard

1898 — Charlotte Cooper

1897 — Blanche Bingley Hillyard

1896 — Charlotte Cooper

1895 — Charlotte Cooper

1894 — Blanche Bingley Hillyard

1893 — Lottie Dod

1892 — Lottie Dod

1891 — Lottie Dod

1890 — Helena Rice

1889 — Blanche Bingley Hillyard

1888 — Lottie Dod

1887 — Lottie Dod

1886 — Blanche Bingley

1885 — Maud Watson

1884 — Maud Watson

