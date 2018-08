WTA BRD Bucharest Open Results

By The Associated Press

Tuesday At Arenele BNR Bucharest Bucharest, Romania Purse: $226,750 (Intl.) Surface: Clay-Outdoor Singles First Round

Mihaela Buzarnescu (2), Romania, def. Danka Kovinic, Montenegro, 6-2, 6-4.

Irina Bara, Romania, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, 6-4, 7-5.

Vera Zvonareva, Russia, def. Ekaterina Alexandrova, Russia, 6-1, 6-2.

Ons Jabeur, Tunisia, def. Irina-Camelia Begu (3), Romania, 6-2, 6-1.

Anastasija Sevastova (1), Latvia, def. Dalila Jakupovic, Slovenia, 4-6, 6-2, 7-6 (1).

Petra Martic (4), Croatia, def. Rebecca Sramkova, Slovakia, 6-2, 6-4.

Sorana Cirstea (5), Romania, def. Cagla Buyukakcay, Turkey, 6-3, 6-3.

Laura Siegemund, Germany, def. Jasmine Paolini, Italy, 6-4, 6-0.

Claire Liu, United States, def. Andreea Rosca, Romania, 4-6, 6-3, 6-4.

Anna Karoline Schmiedlova, Slovakia, def. Ana Bogdan (6), Romania, 4-6, 7-6 (4), 7-5.

Doubles First Round

Lidziya Marozava, Belarus, and Arantxa Rus (4), Netherlands, def. Alexandra Cadantu, Romania, and Maria Irigoyen, Argentina, 6-3, 6-3.

Georgina Garcia Perez, Spain, and Cornelia Lister, Sweden, def. Natela Dzalamidze, Russia, and Ipek Soylu, Turkey, 7-5, 4-6, 10-6.

Danka Kovinic, Montenegro, and Maryna Zanevska, Belgium, def. Ysaline Bonaventure, Belgium, and Oksana Kalashnikova, Georgia, 6-4, 6-2.

Jacqueline Cristian and Elena-Gabriela Ruse, Romania, def. Basak Eraydin, Turkey, and Vera Zvonareva, Russia, 6-4, 6-1.

