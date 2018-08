WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through June 30 1. Simona Halep $5,345,777 2. Caroline Wozniacki $3,928,666 3. Sloane Stephens $2,926,028 4. Petra Kvitova $2,708,779 5. Elina Svitolina $2,300,300 6. Angelique Kerber $1,968,123 7. Daria Kasatkina $1,910,393 8. Naomi Osaka $1,840,557 9. Garbine Muguruza $1,537,161 10. Karolina Pliskova $1,518,332 11. Elise Mertens $1,350,794 12. Kiki Bertens $1,324,165 13. Jelena Ostapenko $1,214,214 14. Madison Keys $1,174,694 15. Caroline Garcia $1,164,518 16. Barbora Strycova $1,113,612 17. Maria Sharapova $963,917 18. Katerina Siniakova $953,693 19. Kristina Mladenovic $951,467 20. Ashleigh Barty $917,815 21. Timea Babos $870,746 22. Carla Suarez Navarro $870,573 23. Ekaterina Makarova $853,077 24. Elena Vesnina $852,614 25. Anett Kontaveit $836,792 26. Hsieh Su-wei $737,724 27. Venus Williams $685,055 28. Julia Goerges $672,233 29. Mihaela Buzarnescu $652,523 30. Barbora Krejcikova $614,273 31. CoCo Vandeweghe $610,122 32. Yulia Putintseva $601,603 33. Petra Martic $583,914 34. Danielle Collins $577,490 35. Magdalena Rybarikova $568,520 36. Irina-Camelia Begu $558,137 37. Anastasija Sevastova $550,007 38. Lesia Tsurenko $532,237 39. Daria Gavrilova $499,099 40. Johanna Konta $497,428 41. Victoria Azarenka $479,402 42. Aliaksandra Sasnovich $459,755 43. Maria Sakkari $450,887 44. Anastasia Pavlyuchenkova $430,863 45. Lara Arruabarrena $420,215 46. Sam Stosur $403,622 47. Wang Qiang $400,814 58. Gabriela Dabrowski $398,110 49. Zhang Shuai $395,294 50. Alize Cornet $389,856

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.