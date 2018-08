2019 Presidents Cup Standings

By The Associated Press

At Royal Melbourne Golf Club Melbourne, Australia Dec. 12-15, 2019 Through Aug. 5 Top 10 automatically qualify United States 1. Justin Thomas 2,862 2. Dustin Johnson 2,760 3. Bubba Watson 1,879 4. Tony Finau 1,677 5. Xander Schauffele 1,655 6. Bryson DeChambeau 1,640 7. Patrick Reed 1,623 8. Phil Mickelson 1,591 9. Brooks Koepka 1,576 10. Webb Simpson 1,561 11. Rickie Fowler 1,535 12. Patrick Cantlay 1,480 13. Patton Kizzire 1,386 14. Kyle Stanley 1,257 15. Pat Perez 1,212 International 1. Jason Day AUS 6.39 2. Hideki Matsuyama JPN 4.69 3. Marc Leishman AUS 4.52 4. Kiradech Aphibarnrat THA 3.34 5. Louis Oosthuizen SAF 3.26 6. Branden Grace SAF 2.95 7. Satoshi Kodaira JPN 2.88 8. Byeong Hun An KOR 2.58 9. Li Haotong CHN 2.50 10. Siwoo Kim KOR 2.46 11. Cameron Smith AUS 2.45 11. Charl Schwartzel SAF 2.41 13. Adam Hadwin CAN 2.21 14. Dylan Frittelli SAF 2.11 15. Emiliano Grillo ARG 2.10

