3,000 Hits

By The Associated Press

Through Aug. 29, 2018 (x-played prior to 1901; y-active) Player Hits 1. Pete Rose 4,256 2. Ty Cobb 4,191 3. Hank Aaron 3,771 4. Stan Musial 3,630 5. Tris Speaker 3,515 6. Derek Jeter 3,465 7. x-Honus Wagner 3,430 8. Carl Yastrzemski 3,419 9. Paul Molitor 3,319 10. Eddie Collins 3,314 11. Willie Mays 3,283 12. Eddie Murray 3,255 13. x-Nap Lajoie 3,252 14. Cal Ripken 3,184 15. George Brett 3,154 16. Paul Waner 3,152 17. Robin Yount 3,142 17. y-Adrian Beltre 3,142 18. Tony Gwynn 3,141 20. Alex Rodriguez 3,115 21. Dave Winfield 3,110 22. Ichiro Suzuki 3,089 23. y-Albert Pujols 3,082 24. Craig Biggio 3,060 25. Rickey Henderson 3,055 26. Rod Carew 3,053 27. Lou Brock 3,023 28. Rafael Palmeiro 3,020 29. x-Cap Anson 3,011 30. Wade Boggs 3,010 31. Al Kaline 3,007 32. Roberto Clemente 3,000

SOURCE: MLB

