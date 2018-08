ABC Supply 500 Lineup

By The Associated Press

After Saturday qualifying; race Sunday At Pocono Raceway Long Pond, Pa. Lap length: 2.500 miles (Car number in parentheses)

1. (12) Will Power, Dallara-Chevrolet, 219.511 mph.

2. (1) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 218.802.

3. (27) Alexander Rossi, Dallara-Honda, 218.758.

4. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 217.806.

Advertisement

5. (22) Simon Pagenaud, Dallara-Chevrolet, 217.769.

6. (6) Robert Wickens, Dallara-Honda, 217.612.

7. (26) Zach Veach, Dallara-Honda, 217.587.

8. (18) Sebastien Bourdais, Dallara-Honda, 217.296.

9. (5) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 217.009.

10. (30) Takuma Sato, Dallara-Honda, 216.863.

11. (98) Marco Andretti, Dallara-Honda, 216.658.

12. (10) Ed Jones, Dallara-Honda, 216.547.

13. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 216.410.

14. (14) Tony Kanaan, Dallara-Chevrolet, 216.328.

15. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevrolet, 216.025.

16. (21) Spencer Pigot, Dallara-Chevrolet, 215.177.

17. (19) Pietro Fittipaldi, Dallara-Honda, 214.336.

18. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 214.225.

19. (23) Charlie Kimball, Dallara-Chevrolet, 211.919.

20. (4) Matheus Leist, Dallara-Chevrolet, 211.696.

21. (59) Max Chilton, Dallara-Chevrolet, 209.599.

22. (88) Conor Daly, Dallara-Chevrolet, 208.951.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.