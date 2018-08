Angels 7, Padres 3

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Calhoun rf 3 1 1 1 1 1 .220 Fletcher 2b 5 1 2 0 0 0 .254 Upton lf 5 1 3 3 0 0 .267 Simmons ss 4 0 0 0 0 1 .300 Arcia c 4 1 1 0 0 1 .324 Cowart 1b-3b 4 1 1 0 0 0 .156 Ward 3b 3 1 2 1 1 0 .667 Marte 1b 0 0 0 0 0 0 .201 Young Jr. cf 3 1 1 2 1 0 .225 Barria p 3 0 0 0 0 1 .000 Robles p 0 0 0 0 0 0 .000 Ramirez p 0 0 0 0 0 0 — Jerez p 0 0 0 0 0 0 — Johnson p 0 0 0 0 0 0 — b-Ohtani ph 0 0 0 0 1 0 .271 Anderson p 0 0 0 0 0 0 — Totals 34 7 11 7 4 4

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Jankowski rf 3 0 1 0 1 0 .260 Myers 3b 4 0 0 0 0 2 .263 Hosmer 1b 4 0 1 0 0 1 .255 Renfroe lf 4 1 2 0 0 1 .246 Spangenberg 2b 4 1 2 1 0 1 .248 Galvis ss 4 1 1 1 0 1 .240 Margot cf 3 0 1 1 0 0 .247 Ellis c 4 0 2 0 0 2 .289 Kennedy p 2 0 0 0 0 1 .000 Strahm p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Reyes ph 1 0 0 0 0 1 .241 Stock p 0 0 0 0 0 0 — Wingenter p 0 0 0 0 0 0 — c-Villanueva ph 1 0 0 0 0 1 .234 Totals 34 3 10 3 1 11

Los Angeles 020 120 101—7 11 0 San Diego 000 102 000—3 10 1

a-struck out for Strahm in the 6th. b-walked for Johnson in the 9th. c-struck out for Wingenter in the 9th.

E_Stock (1). LOB_Los Angeles 5, San Diego 6. 2B_Fletcher (11), Ward (1), Ellis (8). 3B_Young Jr. (1), Spangenberg (4). HR_Upton (26), off Kennedy; Galvis (10), off Barria. RBIs_Calhoun (49), Upton 3 (73), Ward (1), Young Jr. 2 (6), Spangenberg (21), Galvis (50), Margot (39). SB_Young Jr. (3), Ohtani (6), Jankowski (20). CS_Upton (1). SF_Calhoun, Margot.

Runners left in scoring position_Los Angeles 2 (Upton, Arcia); San Diego 3 (Renfroe, Kennedy 2). RISP_Los Angeles 2 for 11; San Diego 0 for 6.

Runners moved up_Young Jr., Simmons, Hosmer. GIDP_Fletcher, Young Jr., Myers, Spangenberg.

DP_Los Angeles 2 (Simmons, Fletcher, Cowart), (Fletcher, Simmons, Cowart); San Diego 2 (Hosmer, Galvis), (Galvis, Spangenberg, Hosmer).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Barria, W, 8-7 5 6 1 1 1 7 86 3.50 Robles 2-3 3 2 2 0 0 27 4.33 Ramirez, H, 5 1-3 0 0 0 0 1 7 4.52 Jerez, H, 1 1 0 0 0 0 1 12 0.00 Johnson, H, 6 1 1 0 0 0 0 9 3.80 Anderson 1 0 0 0 0 2 14 2.80 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Kennedy, L, 0-2 5 9 5 5 1 2 106 11.00 Strahm 1 1 0 0 0 1 12 2.25 Stock 2 1 1 0 1 1 29 2.79 Wingenter 1 0 1 1 2 0 22 2.25

Inherited runners-scored_Ramirez 1-0. WP_Wingenter.

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Ramon De Jesus; Second, Alfonso Marquez; Third, Jim Wolf.

T_3:14. A_21,747 (42,445).

