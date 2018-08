Astros 2, Dodgers 1

By The Associated Press

Houston AB R H BI BB SO Avg. Springer rf 3 0 1 1 1 0 .249 Reddick lf 3 0 0 0 1 1 .250 Bregman ss 3 0 0 0 0 0 .279 Gurriel 1b-3b 4 0 1 0 0 0 .286 Davis 3b 4 0 1 0 0 0 .203 Rondon p 0 0 0 0 0 0 — Gonzalez 2b 4 0 0 0 0 1 .228 Maldonado c 2 1 0 0 1 1 .215 Marisnick cf 3 1 1 0 0 1 .202 Verlander p 3 0 0 0 0 1 .200 White 1b 1 0 0 0 0 0 .273 Totals 30 2 4 1 3 5

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 4 1 1 1 0 1 .261 Machado ss 4 0 0 0 0 0 .306 Turner 3b 3 0 0 0 1 2 .257 Grandal c 4 0 0 0 0 4 .260 Bellinger cf-1b 4 0 1 0 0 2 .239 Kemp rf 3 0 0 0 0 2 .294 Muncy 1b 3 0 0 0 0 3 .256 Hudson p 0 0 0 0 0 0 .000 Taylor 2b-cf 3 0 2 0 0 0 .257 Wood p 2 0 0 0 0 2 .053 Floro p 0 0 0 0 0 0 .000 Dozier 2b 1 0 0 0 0 0 .231 Totals 31 1 4 1 1 16

Houston 020 000 000—2 4 0 Los Angeles 100 000 000—1 4 1

E_Bellinger (3). LOB_Houston 7, Los Angeles 4. 2B_Springer (21). HR_Pederson (17), off Verlander. RBIs_Springer (56), Pederson (44). SB_Marisnick (3), Taylor (5).

Runners left in scoring position_Houston 4 (Bregman, Davis, Maldonado, White); Los Angeles 1 (Machado). RISP_Houston 1 for 6; Los Angeles 0 for 1.

GIDP_Marisnick.

DP_Los Angeles 1 (Machado, Taylor, Muncy).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Verlander, W, 11-6 7 2-3 4 1 1 1 14 105 2.19 Rondon, S, 11-14 1 1-3 0 0 0 0 2 22 2.27 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Wood, L, 7-6 6 4 2 1 3 4 105 3.58 Floro 1 0 0 0 0 1 13 2.68 Hudson 2 0 0 0 0 0 24 3.92

Inherited runners-scored_Rondon 1-0. HBP_Wood 2 (Bregman,Maldonado), Hudson (Marisnick). WP_Wood.

Umpires_Home, Jim Wolf; First, D.J. Reyburn; Second, Sam Holbrook; Third, Ryan Blakney.

T_2:59. A_53,598 (56,000).

