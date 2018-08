Athletics 6, Tigers 0

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Gerber rf 4 0 2 0 0 2 .333 Iglesias ss 4 0 0 0 0 1 .267 Castellanos dh 4 0 1 0 0 1 .285 Goodrum lf 4 0 1 0 0 0 .238 Candelario 3b 3 0 0 0 1 1 .228 Adduci 1b 4 0 1 0 0 2 .250 McCann c 4 0 0 0 0 2 .222 Rodriguez 2b 2 0 0 0 1 2 .177 Reyes cf 3 0 0 0 0 1 .217 Totals 32 0 5 0 2 12

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Semien ss 2 0 0 0 2 1 .257 Chapman 3b 3 1 1 2 0 0 .271 Lowrie 2b 4 0 0 0 0 1 .267 Davis dh 4 1 1 1 0 0 .253 Canha lf 3 1 0 0 0 1 .258 Olson 1b 4 2 2 2 0 0 .240 Piscotty rf 4 0 1 0 0 1 .251 Laureano cf 4 1 3 1 0 0 .333 Phegley c 3 0 0 0 0 2 .226 Totals 31 6 8 6 2 6

Detroit 000 000 000—0 5 0 Oakland 000 200 22x—6 8 1

E_Cahill (1). LOB_Detroit 7, Oakland 5. 2B_Adduci (2). HR_Davis (31), off Liriano; Chapman (15), off Stumpf; Olson (22), off Jimenez. RBIs_Chapman 2 (38), Davis (86), Olson 2 (54), Laureano (2). SB_Laureano (1).

Runners left in scoring position_Detroit 3 (Adduci 2, McCann); Oakland 3 (Lowrie 2, Davis). RISP_Detroit 0 for 5; Oakland 2 for 6.

Runners moved up_Lowrie. GIDP_Goodrum, Phegley.

DP_Detroit 1 (Candelario, Adduci); Oakland 1 (Lowrie, Semien, Olson).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Liriano, L, 3-6 5 5 2 2 2 3 89 4.37 Alcantara 1 0 0 0 0 1 15 0.84 Stumpf 1 2 2 2 0 2 24 6.93 Jimenez 1 1 2 2 0 0 16 3.35 Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Cahill, W, 4-2 6 3 0 0 1 10 93 3.12 Petit, H, 11 1 0 0 0 1 1 18 3.10 Trivino 1 2 0 0 0 0 11 1.16 Buchter 1 0 0 0 0 1 12 3.65

HBP_Liriano (Chapman), Jimenez (Canha).

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Brian Knight; Second, Pat Hoberg; Third, Gerry Davis.

T_2:41. A_19,559 (46,765).

