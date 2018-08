ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through Aug. 5 1. Rafael Nadal $6,717,922 2. Roger Federer $5,088,440 3. Alexander Zverev $4,348,079 4. Novak Djokovic $4,330,630 5. Juan Martin del Potro $3,474,536 6. Marin Cilic $3,218,204 7. John Isner $3,091,250 8. Dominic Thiem $3,045,938 9. Kevin Anderson $2,901,900 10. Kei Nishikori $1,606,510 11. Diego Schwartzman $1,599,342 12. Borna Coric $1,516,990 13. Kyle Edmund $1,512,881 14. Fabio Fognini $1,463,321 15. Pablo Carreno Busta $1,460,704 16. Grigor Dimitrov $1,415,928 17. Roberto Bautista Agut $1,378,845 18. Chung Hyeon $1,307,803 19. Karen Khachanov $1,222,211 20. Milos Raonic $1,204,622 21. David Goffin $1,166,426 22. Marco Cecchinato $1,139,443 23. Stefanos Tsitsipas $1,125,235 24. Fernando Verdasco $1,119,200 25. Pierre-Hugues Herbert $1,103,129 26. Mike Bryan $1,063,303 27. Lucas Pouille $1,039,776 28. Jack Sock $1,002,967 29. Denis Shapovalov $981,931 30. Feliciano Lopez $959,416 31. Gael Monfils $945,288 32. Richard Gasquet $944,570 33. Damir Dzumhur $921,589 34. Nikoloz Basilashvili $917,494 35. Jan-Lennard Struff $873,460 36. Philipp Kohlschreiber $871,520 37. Adrian Mannarino $854,804 38. Mischa Zverev $852,591 39. Leonardo Mayer $839,980 40. Sam Querrey $839,900 41. Steve Johnson $816,787 42. Oliver Marach $810,312 42. Mate Pavic $810,312 44. Pablo Cuevas $785,750 45. Gilles Simon $783,986 46. Albert Ramos-Vinolas $780,702 47. Nick Kyrgios $779,227 48. Andreas Seppi $761,959 49. Benoit Paire $753,608 50. Robin Haase $745,534

