Barracuda Championship Scores

By The Associated Press

Friday At Montreux Golf & Country Club Reno, Nev. Purse: $3.4 million Yardage: 7,472; Par 72 Second Round

Notes: Tournament uses the modified Stableford scoring format, with 8 points for an albatross, 5 points for an eagle, 2 points for a birdie and zero points for a par. One point is subtracted for a bogey, and 3 points are subtracted for a double bogey or worse.

Aaron Baddeley 14 12 — 26 Ollie Schniederjans 17 8 — 25 Andrew Putnam 6 17 — 23 Sam Saunders 10 13 — 23 John Merrick 11 12 — 23 Hudson Swafford 12 10 — 22 Shane Lowry 10 12 — 22 Matt Jones 10 10 — 20 Derek Fathauer 6 14 — 20 J.J. Spaun 7 12 — 19 Ben Silverman 11 8 — 19 Hunter Mahan 7 12 — 19 Ryan Palmer 12 6 — 18 Brandon Harkins 5 13 — 18 Joel Dahmen 9 9 — 18 Seamus Power 8 10 — 18 Scott Stallings 9 9 — 18 D.J. Trahan 8 10 — 18 Retief Goosen 6 11 — 17 Tyrone Van Aswegen 11 6 — 17 Denny McCarthy 14 3 — 17 Martin Laird 9 8 — 17 Sulman Raza 2 14 — 16 Kevin Tway 8 8 — 16 Alex Cejka 10 6 — 16 John Oda 7 9 — 16 Tom Lovelady 10 6 — 16 Charlie Beljan 10 5 — 15 Jonathan Kaye 8 7 — 15 C.T. Pan 7 8 — 15 Ethan Tracy 9 6 — 15 Ricky Barnes (-1) 15 —14 Stuart Appleby 3 10 — 13 Rod Pampling 9 4 — 13 Conrad Shindler 5 8 — 13 Lanto Griffin 8 5 — 13 Brett Stegmaier 5 8 — 13 Michael Thompson 10 3 —13 Chris Stroud 7 6 — 13 Tom Hoge 5 8 — 13 Dylan Meyer 10 2 — 12 Patrick Rodgers 9 3 — 12 Zac Blair 0 12 — 12 Brendon de Jonge 7 4 — 11 Jonathan Byrd 1 9 — 10 Harris English 2 8 — 10 Chad Campbell 6 4 — 10 Talor Gooch 7 3 — 10 Ken Duke 2 8 — 10 Kris Blanks 6 4 — 10 Robert Streb 13 (-3)— 10 Brian Davis 5 5 — 10 Omar Uresti 8 2 — 10 Nick Hardy 6 4 — 10 Jonas Blixt 3 6 — 9 Doug Ghim 6 3 — 9 Heath Slocum 4 5 — 9 Dicky Pride 8 1 — 9 Martin Flores 4 5 — 9 Andres Romero 4 5 — 9 Cameron Beckman 5 3 — 8 Johnson Wagner 6 2 — 8 William McGirt 6 2 — 8 Vaughn Taylor 2 6 — 8 Nick Taylor 2 6 — 8 Stephan Jaeger 10 (-2) — 8 Xinjun Zhang 6 2 — 8 Parker McLachlin 4 3 — 7 Padraig Harrington 6 1 — 7 Billy Hurley III 6 1 — 7 Graeme McDowell 4 3 — 7 Grant Booth 0 7 — 7 Nicholas Lindheim 1 6 — 7

Failed to make the cut

Cameron Percy 0 6 — 6 Robert Garrigus (-2) 8 — 6 Ben Crane 2 4 — 6 Andrew Yun 4 2 — 6 Robert Allenby 2 4 — 6 Mackenzie Hughes 1 5 — 6 Cody Gribble 6 0 — 6 Mark Wilson 7 (-1) — 6 John Peterson 2 3 — 5 John Rollins 2 3 — 5 Arjun Atwal 2 3 — 5 Eddie Olson (-2) 7 — 5 David Lingmerth 2 3 — 5 Bill Haas 5 0 — 5 Frank Adams III 7 (-2) — 5 David Duval 3 1 — 4 Rob Oppenheim (-1) 5 — 4 Kyle Thompson 2 2 — 4 Scottie Scheffler 5 (-1) — 4 Daniel Summerhays 4 0 — 4 Tommy Gainey 1 2 — 3 Cameron Tringale (-4) 7 — 3 Corey Conners 0 3 — 3 Steve Wheatcroft 5 (-2) — 3 Peter Malnati 5 (-2) — 3 J.J. Henry 4 (-1) — 3 Geoff Ogilvy 7 (-4) — 3 Craig Barlow (-1) 4 — 3 Roberto Díaz 1 2 — 3 Scott Strohmeyer 1 1 — 2 Richy Werenski 3 (-1) — 2 Fabián Gómez 5 (-3) — 2 Charlie Wi 3 (-1) — 2 David Hearn 2 (-1) — 1 Jason Bohn 2 (-1) — 1 Marc Turnesa (-1) 2 — 1 Zecheng Dou (-1) 2 — 1 Mike Weir (-5) 5 — E Richard S. Johnson (-2) 2 — E Martin Piller 3 (-3) — E Matt Atkins (-1) 1 — E Norman Xiong 8 (-8) — E Jonathan Randolph 0 (-1) — -1 George McNeill (-1) (-1) — -2 David Berganio, Jr. (-2) 0 — -2 Brian Stuard -2 (-1) — -3 Jason Owen (-5) 2 — -3 Kevin Streelman (-7) 3 — -4 Adam Schenk (-4) 0 — -4 Trey Mullinax 1 (-5) — -4 Matt Every 6 (-10) — -4 A.J. McInerney 3 (-8) — -5 Tim Herron (-10) 4 — -6 Daniel Chopra (-3) (-4) — -7 Frank Lickliter II (-5) (-4) — -9 Brendon Todd (-3) (-6) — -9 Jay McLuen 1 (-12) —-11 Steven Bowditch (-13) (-11) —-24

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.