Brewers 2, Reds 1

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 4 1 2 1 1 1 .311 Yelich rf 4 0 0 1 1 0 .316 Aguilar 1b 4 0 1 0 1 0 .277 1-Arcia pr-ss 0 0 0 0 0 0 .215 Braun lf 5 0 0 0 0 1 .255 Schoop 2b 3 0 0 0 1 1 .237 Moustakas 3b 5 1 1 0 0 1 .256 Perez ss-1b 4 0 1 0 0 1 .263 Kratz c 3 0 0 0 1 3 .259 Miley p 3 0 1 0 0 2 .250 Jennings p 0 0 0 0 0 0 .667 Lyles p 0 0 0 0 0 0 .000 Burnes p 0 0 0 0 0 0 — b-Thames ph 1 0 0 0 0 1 .219 Soria p 0 0 0 0 0 0 — Hader p 0 0 0 0 0 0 .500 Totals 36 2 6 2 5 11

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Schebler rf 3 0 1 0 1 0 .266 Hughes p 0 0 0 0 0 0 — Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 Gennett 2b 1 0 0 0 0 0 .313 Peraza ss 5 0 0 0 0 0 .288 Votto 1b 5 0 0 0 0 1 .281 Ervin lf 4 1 1 0 0 0 .293 Casali c 4 0 0 0 0 2 .311 Herrera 2b 4 0 1 1 0 2 .193 Brice p 0 0 0 0 0 0 .000 Stephens p 0 0 0 0 0 0 .000 Dixon 3b 4 0 0 0 0 2 .189 Williams cf-rf 4 0 2 0 0 0 .293 Reed p 1 0 0 0 0 1 .000 Lorenzen p 1 0 0 0 0 0 .261 Romano p 0 0 0 0 0 0 .059 a-Hamilton ph-cf 2 0 1 0 0 0 .244 Totals 38 1 6 1 1 8

Milwaukee 000 010 000 01—2 6 0 Cincinnati 000 000 100 00—1 6 0

a-doubled for Romano in the 8th. b-struck out for Burnes in the 10th.

1-ran for Aguilar in the 11th.

LOB_Milwaukee 7, Cincinnati 5. 2B_Schebler (16), Herrera (3), Hamilton (11). HR_Cain (10), off Brice. RBIs_Cain (34), Yelich (76), Herrera (7).

Runners left in scoring position_Milwaukee 5 (Yelich, Aguilar 2, Braun, Moustakas); Cincinnati 3 (Peraza, Ervin, Dixon). RISP_Milwaukee 1 for 9; Cincinnati 0 for 6.

Runners moved up_Yelich, Cain, Braun, Votto. GIDP_Cain, Moustakas, Lorenzen.

DP_Milwaukee 1 (Schoop, Perez, Aguilar); Cincinnati 2 (Dixon, Herrera, Votto), (Votto, Peraza, Hughes).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Miley 7 1-3 5 1 1 1 6 105 2.18 Jennings 1-3 0 0 0 0 0 2 3.25 Lyles 1-3 0 0 0 0 0 2 4.48 Burnes 1 0 0 0 0 0 5 3.00 Soria, W, 1-3 1 1 0 0 0 2 13 2.39 Hader, S, 11-14 1 0 0 0 0 0 10 2.01 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Reed 4 2-3 4 1 1 3 3 73 3.26 Lorenzen 2 1-3 0 0 0 0 3 17 3.12 Romano 1 0 0 0 1 1 19 5.39 Hughes 1 0 0 0 1 1 17 1.90 Hernandez 1 0 0 0 0 3 19 2.60 Brice, L, 2-3 1-3 1 1 1 0 0 4 5.79 Stephens 2-3 1 0 0 0 0 7 4.85

Inherited runners-scored_Jennings 1-0, Lyles 1-0, Lorenzen 3-0. HBP_Stephens (Schoop). WP_Romano.

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Lance Barrett; Second, Bill Welke; Third, Tony Randazzo.

T_3:06. A_13,403 (42,319).

