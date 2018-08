Brewers 5, Rockies 3

By The Associated Press

Colorado Milwaukee ab r h bi ab r h bi Blckmon cf 3 1 1 0 Yelich lf 3 2 1 1 LMahieu 2b 4 0 0 0 Cain cf 3 0 0 0 Arenado 3b 4 0 0 0 Mstakas 3b 4 0 2 1 C.Gnzal rf 4 1 2 2 Aguilar 1b 3 0 0 0 Story ss 4 1 1 1 O.Arcia pr 0 1 0 0 Parra lf 3 0 0 0 T.Shaw 2b 3 1 0 0 Desmond 1b 4 0 1 0 Schoop ss 4 0 0 0 T.Mrphy c 3 0 0 0 Thames rf 4 1 1 3 Marquez p 2 0 1 0 Pina c 3 0 0 0 McMahon ph 1 0 0 0 Ju.Grra p 2 0 0 0 Ottvino p 0 0 0 0 Braun ph 1 0 0 0 W.Davis p 0 0 0 0 Jnnings p 0 0 0 0 Burnes p 0 0 0 0 Totals 32 3 6 3 Totals 30 5 4 5

Colorado 000 012 000—3 Milwaukee 100 001 003—5

LOB_Colorado 4, Milwaukee 3. HR_C.Gonzalez (14), Story (21), Yelich (17), Thames (15). CS_Parra (4).

IP H R ER BB SO Colorado Marquez 7 3 2 2 2 9 Ottavino H,24 1 0 0 0 0 0 Davis L,1-5 BS,6 2-3 1 3 3 2 1 Milwaukee Guerra 8 5 3 3 2 6 Jennings 0 1 0 0 0 0 Burnes W,2-0 1 0 0 0 0 1

Jennings pitched to 1 batter in the 9th

WP_Guerra.

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Ryan Additon; Second, Adrian Johnson; Third, Brian O’Nora.

T_2:46. A_37,751 (41,900).

