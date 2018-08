Cardinals 3, Dodgers 1

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 4 0 0 0 0 4 .270 Molina c 3 0 0 0 1 1 .273 Martinez rf 4 0 0 0 0 1 .305 Gyorko 3b 4 1 3 0 0 0 .261 DeJong ss 4 1 1 2 0 2 .236 Wong 2b 4 0 1 0 0 1 .237 Bader cf 3 0 0 0 1 0 .279 Munoz lf 4 0 1 0 0 0 .283 Flaherty p 2 0 0 0 0 1 .139 Cecil p 0 0 0 0 0 0 — b-O’Neill ph 1 1 1 1 0 0 .282 Hudson p 0 0 0 0 0 0 .000 Hicks p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 33 3 7 3 2 10

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 4 1 1 1 0 1 .243 Turner 3b 3 0 0 0 1 1 .298 Machado ss 3 0 0 0 1 1 .304 Bellinger cf-1b 4 0 0 0 0 2 .258 Dozier 2b 4 0 0 0 0 2 .228 Muncy 1b 2 0 0 0 0 2 .253 a-Taylor ph-cf 2 0 0 0 0 1 .247 Grandal c 2 0 0 0 1 0 .245 Puig rf 3 0 1 0 0 1 .267 Buehler p 2 0 0 0 0 2 .129 Alexander p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Kemp ph 1 0 0 0 0 0 .283 Jansen p 0 0 0 0 0 0 — Totals 30 1 2 1 3 13

St. Louis 000 000 012—3 7 1 Los Angeles 000 001 000—1 2 0

a-flied out for Muncy in the 7th. b-homered for Cecil in the 8th. c-reached on error for Alexander in the 8th.

E_Gyorko (13). LOB_St. Louis 5, Los Angeles 5. 2B_Gyorko (15). HR_O’Neill (4), off Alexander; DeJong (14), off Jansen; Pederson (19), off Flaherty. RBIs_DeJong 2 (42), O’Neill (11), Pederson (47). SB_Wong (5).

Runners left in scoring position_St. Louis 3 (Carpenter, Bader, Munoz); Los Angeles 2 (Machado 2). RISP_St. Louis 0 for 7; Los Angeles 0 for 2.

Advertisement

Runners moved up_Wong, Pederson.

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty 6 1 1 1 2 10 101 2.97 Cecil 1 0 0 0 0 0 15 5.06 Hudson, W, 4-0 1 1 0 0 1 0 27 1.29 Hicks, S, 5-10 1 0 0 0 0 3 11 3.08 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Buehler 7 3 0 0 2 9 104 2.96 Alexander, BS, 3-5 1 1 1 1 0 1 15 3.77 Jansen, L, 0-5 1 3 2 2 0 0 24 2.72

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, D.J. Reyburn; Second, Sam Holbrook; Third, Jim Wolf.

T_3:02. A_48,247 (56,000).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.