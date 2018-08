Cardinals 6, Nationals 4

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Eaton rf 4 1 1 0 0 2 .289 Turner ss 5 0 0 0 0 1 .269 Harper cf 4 1 1 2 0 2 .236 Rendon 3b 4 1 1 0 0 0 .292 Soto lf 3 1 1 0 1 2 .301 Murphy 2b-1b 4 0 2 1 0 0 .310 Adams 1b 4 0 0 0 0 2 .262 Collins p 0 0 0 0 0 0 — Wieters c 4 0 2 1 0 0 .224 Gonzalez p 1 0 0 0 0 0 .075 a-Zimmerman ph 1 0 1 0 0 0 .263 Gott p 0 0 0 0 0 0 — Holland p 0 0 0 0 0 0 — b-Difo ph-2b 2 0 0 0 0 0 .242 Totals 36 4 9 4 1 9

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 4 0 0 0 1 1 .277 Molina c 4 0 1 0 0 0 .288 Martinez rf 4 0 1 0 0 1 .305 O’Neill rf 0 0 0 0 0 0 .309 Ozuna lf 4 0 1 0 0 0 .273 DeJong ss 3 1 1 0 1 0 .244 Gyorko 3b 3 1 0 0 1 0 .256 Hudson p 0 0 0 0 0 0 .000 Hicks p 0 0 0 0 0 0 .000 Bader cf 2 1 0 1 1 1 .273 Wong 2b 3 2 3 3 1 0 .236 Gant p 2 1 1 2 0 1 .045 Shreve p 1 0 0 0 0 1 .000 Mayers p 0 0 0 0 0 0 .000 Wisdom 3b 1 0 0 0 0 0 .500 Totals 31 6 8 6 5 5

Washington 000 010 030—4 9 0 St. Louis 030 201 00x—6 8 0

a-singled for Gonzalez in the 5th. b-lined out for Holland in the 8th.

LOB_Washington 7, St. Louis 7. 2B_Rendon (29), Soto (17), Wieters (5), DeJong (16), Wong (13). HR_Harper (30), off Mayers; Gant (1), off Gonzalez; Wong (8), off Gott. RBIs_Harper 2 (74), Murphy (28), Wieters (14), Bader (21), Wong 3 (28), Gant 2 (2). SF_Bader.

Runners left in scoring position_Washington 3 (Eaton 2, Adams); St. Louis 2 (Molina, Bader). RISP_Washington 3 for 9; St. Louis 1 for 7.

Runners moved up_Murphy, Turner, Gyorko.

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Gonzalez, L, 7-9 4 5 5 5 3 2 78 4.12 Gott 2 2 1 1 2 3 45 4.91 Holland 1 0 0 0 0 0 7 6.83 Collins 1 1 0 0 0 0 12 2.57 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Gant, W, 5-4 5 1-3 4 1 1 0 6 89 3.74 Shreve 1 2-3 1 0 0 0 2 18 3.95 Mayers 2-3 3 3 3 0 0 28 4.01 Hudson, H, 4 1-3 1 0 0 1 1 10 0.87 Hicks, S, 4-8 1 0 0 0 0 0 19 2.93

Inherited runners-scored_Hudson 1-1. HBP_Hicks (Eaton).

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, D.J. Reyburn; Second, Adrian Johnson; Third, Mark Carlson.

T_3:12. A_38,214 (45,538).

