Cardinals 6, Rockies 3

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 4 1 0 0 1 0 .286 Desmond 1b 4 1 1 0 1 1 .241 Arenado 3b 4 1 2 1 1 0 .308 Gonzalez rf 5 0 1 0 0 2 .288 Story ss 3 0 1 1 1 1 .291 Parra lf 4 0 1 1 0 1 .288 McMahon 2b 3 0 1 0 1 1 .220 Iannetta c 3 0 0 0 1 1 .219 Freeland p 3 0 0 0 0 2 .070 Oberg p 0 0 0 0 0 0 — Shaw p 0 0 0 0 0 0 — McGee p 0 0 0 0 0 0 — Almonte p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Murphy ph 1 0 0 0 0 1 .247 Totals 34 3 7 3 6 10

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b-1b 2 2 0 0 3 1 .276 Molina c 5 1 3 2 0 0 .289 DeJong ss 5 0 1 1 0 2 .244 Ozuna lf 5 0 3 1 0 0 .270 Martinez 1b 4 0 1 0 0 1 .292 Hicks p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Garcia ph 1 0 0 0 0 0 .234 Mayers p 0 0 0 0 0 0 .000 Munoz 2b 3 1 1 0 1 2 .293 Fowler rf 4 0 0 0 0 2 .176 Bader cf 4 2 3 0 0 0 .275 Weaver p 0 0 0 0 0 0 .182 Poncedeleon p 2 0 0 1 0 0 .000 Gomber p 0 0 0 0 0 0 .250 a-O’Neill ph 1 0 1 1 0 0 .271 Hudson p 0 0 0 0 0 0 — Gyorko 3b 1 0 0 0 0 1 .247 Totals 37 6 13 6 4 9

Colorado 002 000 001—3 7 0 St. Louis 001 101 03x—6 13 0

a-singled for Gomber in the 6th. b-grounded out for Hicks in the 8th. c-struck out for Almonte in the 9th.

LOB_Colorado 10, St. Louis 11. 2B_Arenado (23), Parra (17), Molina (13), Bader (8). RBIs_Arenado (80), Story (70), Parra (44), Molina 2 (47), DeJong (27), Ozuna (59), Poncedeleon (1), O’Neill (8). SB_Carpenter (1), Bader (10), O’Neill (1).

Runners left in scoring position_Colorado 5 (Gonzalez, Story, McMahon 2, Iannetta); St. Louis 6 (Carpenter, DeJong 2, Martinez, Munoz, Fowler). RISP_Colorado 3 for 8; St. Louis 4 for 15.

Advertisement

Runners moved up_Poncedeleon, Molina.

DP_St. Louis 1 (Munoz, DeJong, Martinez).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Freeland, L, 9-7 5 1-3 9 3 3 3 5 113 3.20 Oberg 2-3 0 0 0 0 0 18 2.81 Shaw 1 1 0 0 0 2 22 6.91 McGee 1-3 2 3 3 1 1 25 6.81 Almonte 2-3 1 0 0 0 1 17 1.29 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Weaver 2 2-3 5 2 2 2 3 74 4.75 Poncedeleon 2 1-3 0 0 0 1 2 40 1.54 Gomber, W, 1-0 1 0 0 0 1 2 14 3.22 Hudson, H, 1 1 0 0 0 0 0 8 0.00 Hicks, H, 15 1 1 0 0 1 0 20 3.07 Mayers 1 1 1 1 1 3 20 3.72

Inherited runners-scored_Oberg 2-0, Almonte 1-1, Poncedeleon 2-0. WP_Shaw.

Umpires_Home, Nic Lentz; First, Mark Ripperger; Second, Marty Foster; Third, Joe West.

T_3:59. A_40,544 (45,538).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.