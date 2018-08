Cardinals 7, Brewers 2

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Yelich lf 4 1 1 1 0 1 .309 Cain cf 3 0 1 0 0 0 .302 Moustakas 3b 4 0 0 0 0 1 .255 Aguilar 1b 4 0 1 0 0 2 .280 Shaw 2b 4 1 1 1 0 1 .246 Broxton rf 2 0 0 0 0 0 .186 a-Thames ph-rf 2 0 0 0 0 2 .227 Kratz c 4 0 0 0 0 1 .242 Arcia ss 3 0 1 0 0 2 .207 Miley p 2 0 1 0 0 0 .267 Knebel p 0 0 0 0 0 0 — c-Schoop ph 1 0 0 0 0 1 .234 Jennings p 0 0 0 0 0 0 .667 Burnes p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 2 6 2 0 11

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 4 1 0 0 0 0 .269 Molina c 4 1 0 0 0 3 .278 O’Neill rf 4 1 1 1 0 1 .306 Ozuna lf 2 2 1 1 2 1 .271 DeJong ss 4 1 2 3 0 0 .242 Gyorko 3b 3 1 0 0 1 1 .252 Bader cf 4 0 1 2 0 2 .285 Wong 2b 1 0 1 0 0 0 .240 Garcia 2b 2 0 0 0 0 1 .224 Mikolas p 2 0 0 0 0 1 .133 b-Martinez ph 1 0 0 0 0 0 .308 Mayers p 0 0 0 0 0 0 .000 Shreve p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Wisdom ph 1 0 0 0 0 0 .375 Poncedeleon p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 7 6 7 3 10

Milwaukee 010 000 010—2 6 1 St. Louis 013 002 01x—7 6 1

a-struck out for Broxton in the 6th. b-flied out for Mikolas in the 6th. c-struck out for Knebel in the 7th. d-grounded out for Shreve in the 8th.

E_Arcia (10), O’Neill (2). LOB_Milwaukee 5, St. Louis 5. 2B_Cain (20), Arcia (8), DeJong (17). 3B_Bader (2). HR_Shaw (24), off Mikolas; Yelich (19), off Shreve; Ozuna (15), off Miley. RBIs_Yelich (61), Shaw (69), O’Neill (10), Ozuna (67), DeJong 3 (40), Bader 2 (25). SB_DeJong (1).

Runners left in scoring position_Milwaukee 3 (Miley, Thames 2); St. Louis 3 (Gyorko, Martinez, Wisdom). RISP_Milwaukee 1 for 5; St. Louis 3 for 9.

Runners moved up_Gyorko.

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Miley, L, 2-2 5 4 4 1 1 7 91 2.18 Knebel 1 1 2 1 1 1 30 4.89 Jennings 1 0 0 0 0 1 15 3.10 Burnes 1 1 1 1 1 1 23 4.41 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas, W, 13-3 6 5 1 1 0 7 91 2.80 Mayers 1 0 0 0 0 2 16 3.83 Shreve 1 1 1 1 0 1 18 4.06 Poncedeleon 1 0 0 0 0 1 14 2.04

HBP_Mikolas (Cain), Burnes (Garcia). PB_Kratz (3).

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Ramon De Jesus; Second, Stu Scheurwater; Third, Gary Cederstrom.

T_2:54. A_46,040 (45,538).

