Cardinals 7, Nationals 6

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Eaton rf 4 0 0 0 0 1 .289 Glover p 0 0 0 0 0 0 — Turner ss 4 0 1 0 0 0 .271 Harper cf-rf 4 1 1 1 0 1 .236 Rendon 3b 3 3 2 0 1 0 .292 Soto lf 2 2 1 2 1 0 .301 Zimmerman 1b 3 0 1 1 0 2 .259 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Solis p 0 0 0 0 0 0 — Holland p 0 0 0 0 0 0 — c-Adams ph-1b 1 0 0 0 0 0 .267 Murphy 2b-1b 4 0 1 1 0 0 .305 1-Taylor pr-cf 0 0 0 0 0 0 .238 Wieters c 4 0 1 1 0 0 .217 Milone p 2 0 0 0 0 1 .000 Suero p 0 0 0 0 0 0 .000 Difo 2b 1 0 0 0 1 0 .243 Totals 32 6 8 6 3 5

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 4 2 2 3 1 0 .280 Molina c 5 0 1 0 0 1 .288 Martinez rf 5 0 4 0 0 1 .306 Norris p 0 0 0 0 0 0 — Hudson p 0 0 0 0 0 0 .000 Ozuna lf 5 0 2 1 0 0 .273 DeJong ss 5 1 1 1 0 0 .243 Gyorko 3b 3 1 2 1 0 0 .259 Bader cf 4 1 1 0 0 1 .275 Wong 2b 3 1 2 0 1 0 .228 Mikolas p 2 0 1 1 0 0 .140 Webb p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Garcia ph 0 0 0 0 0 0 .237 b-Wisdom ph 1 1 1 0 0 0 .600 Garcia rf 0 0 0 0 0 0 .091 Totals 37 7 17 7 2 3

Washington 010 100 202—6 8 0 St. Louis 100 100 041—7 17 1

No outs when winning run scored.

a-pinch hit for Webb in the 8th. b-singled for Garcia in the 8th. c-popped out for Holland in the 9th.

1-ran for Murphy in the 9th.

E_Garcia (1). LOB_Washington 4, St. Louis 10. 2B_Zimmerman (10), Bader (10), Mikolas (1). HR_Harper (29), off Mikolas; Soto (15), off Mikolas; Gyorko (9), off Miller; Carpenter (33), off Solis; DeJong (13), off Glover. RBIs_Harper (72), Soto 2 (43), Zimmerman (35), Murphy (27), Wieters (13), Carpenter 3 (68), Ozuna (63), DeJong (36), Gyorko (39), Mikolas (3). SF_Mikolas. S_Eaton, Soto.

Runners left in scoring position_Washington 3 (Eaton 2, Wieters); St. Louis 4 (Molina, Gyorko, Bader 2). RISP_Washington 4 for 10; St. Louis 4 for 14.

Runners moved up_Murphy, Ozuna, DeJong, Carpenter. LIDP_Carpenter. GIDP_Harper, Molina, Bader.

DP_Washington 3 (Rendon, Murphy, Zimmerman), (Suero, Wieters, Zimmerman), (Rendon, Zimmerman); St. Louis 1 (DeJong, Carpenter).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Milone 4 1-3 10 2 2 1 1 77 5.24 Suero 2 1 0 0 1 1 26 3.34 Miller, H, 6 1 2 2 2 0 1 16 3.96 Solis 0 2 2 2 0 0 8 5.24 Holland 2-3 1 0 0 0 0 6 7.07 Glover, L, 0-1 0 1 1 1 0 0 5 5.40 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas 7 4 4 4 1 4 103 2.85 Webb 1 1 0 0 1 0 12 4.97 Norris 1-3 3 2 2 1 0 26 3.21 Hudson, W, 3-0 2-3 0 0 0 0 1 5 0.90

Solis pitched to 2 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Suero 3-0, Miller 1-0, Solis 1-1, Hudson 2-0. HBP_Milone (Gyorko). WP_Solis, Norris.

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Tripp Gibson; Second, D.J. Reyburn; Third, Adrian Johnson.

T_3:19. A_37,197 (45,538).

