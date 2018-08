Cardinals 7, Royals 0

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 5 1 1 2 0 2 .280 Molina c 3 2 2 0 0 0 .288 Pena c 1 0 1 0 0 0 .206 Martinez dh 4 0 3 2 1 0 .298 Ozuna lf 5 0 0 0 0 2 .269 DeJong ss 5 1 1 1 0 2 .243 Gyorko 3b 4 1 1 0 1 1 .248 Wong 2b 3 0 0 0 1 0 .226 Munoz rf 2 0 0 0 0 0 .284 a-Garcia ph-rf 2 0 1 0 0 1 .167 Bader cf 4 2 2 2 0 1 .273 Totals 38 7 12 7 3 9

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 4 0 0 0 1 0 .297 Herrera rf 3 0 0 0 2 2 .252 Perez c 3 0 1 0 0 0 .231 Butera c 0 0 0 0 0 0 .185 Dozier 3b 4 0 0 0 0 0 .219 Duda 1b 4 0 2 0 0 0 .239 Bonifacio lf 4 0 1 0 0 1 .211 Phillips cf 4 0 2 0 0 0 .232 Mondesi ss 4 0 1 0 0 0 .258 O’Hearn dh 3 0 0 0 1 2 .105 Totals 33 0 7 0 4 5

St. Louis 050 001 100—7 12 1 Kansas City 000 000 000—0 7 0

a-singled for Munoz in the 6th.

E_Wong (4). LOB_St. Louis 8, Kansas City 11. 2B_Molina 2 (16), Martinez (21), Bonifacio (10). 3B_Mondesi (1). HR_DeJong (11), off Smith; Carpenter (32), off Smith; Bader (7), off Sparkman. RBIs_Carpenter 2 (65), Martinez 2 (65), DeJong (32), Bader 2 (18).

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Ozuna, Gyorko 2, Bader); Kansas City 5 (Dozier 2, Mondesi 2, O’Hearn). RISP_St. Louis 3 for 14; Kansas City 0 for 8.

Runners moved up_Wong, Munoz. LIDP_Ozuna. GIDP_Merrifield, Perez.

DP_St. Louis 2 (DeJong, Wong, Carpenter), (Gyorko, Wong, Carpenter); Kansas City 1 (Merrifield).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Gomber, W, 2-0 5 4 0 0 1 3 89 3.45 Shreve 1 1 0 0 0 1 23 4.10 Poncedeleon, S, 1-1 3 2 0 0 3 1 44 1.23 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Smith, L, 1-4 1 2-3 6 5 5 1 0 46 6.97 Sparkman 4 1-3 4 2 2 1 2 68 5.06 Adam 2 1 0 0 0 4 25 5.10 Maurer 1 1 0 0 1 3 19 10.00

Sparkman pitched to 2 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Sparkman 1-0, Adam 1-0. HBP_Smith (Molina), Gomber (Perez). WP_Sparkman 2.

Umpires_Home, Tom Hallion; First, Ryan Blakney; Second, Adam Hamari; Third, Phil Cuzzi.

T_3:04. A_29,414 (37,903).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.